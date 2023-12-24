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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den Fred sözleri! "Onun eksikliği..."

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İrfan Can, Fred'in eksikliğini hissettiklerini belirtti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 21:36
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den Fred sözleri! "Onun eksikliği..."

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Tutuk bir derbi oldu. Kazanmak isterdik. Önümüzde bir Süper Kupa maçı var. Onu kazanmak istiyoruz. Mücadeleci bir derbi oldu. Pozisyon azdı ama ikili mücadele fazlaydı. İnşallah Süper Kupa finalini kazanmak istiyorduk."

"FRED'İN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"

"Fred çok kaliteli ve çok tecrübeli. Hem savunma hücum hem hücum savunma geçişlerinde çok etkili. Eksikliğini hissettik. Yerini doldurmaya çalıştım ama onun kadar olmadı. Fred bizim için önemli. 5 gün sonraki maçta var, o maçı inşallah kazanacağız."

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