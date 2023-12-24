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Fenerbahçe'de Alexander Djiku: Süper Kupa'daki maçta...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 0-0 eşitlikle sona erdi. Sarı-lacivertlilerin başarılı stoperi Alexander Djiku, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 21:18 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 21:56
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Fenerbahçe'de Alexander Djiku: Süper Kupa'daki maçta...

Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Alexander Djiku, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Bugün kompakt bir görüntü sergiledik. Defansif anlamda güçlüydük. İyi bir savunma yaptık. İyi hücumcuları vardı rakibin, kollektif savunmayı iyi yapmamız gerekiyordu. Rakip sahada daha çok poziyon üretebilirdik."

"Süper Kupa finali de çok zor ve taktiksel olacak. İlk yarıda çok hareketsizdik. İkinci yarı çok daha iyiydik bu anlamda. Daha çok şans yarattık. Süper Kupa'daki maçta ikinci yarıdaki performansı göstermemiz gerekiyor."

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