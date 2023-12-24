FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi taraftarda Livakovic endişesi! Bu sezon...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev mücadele öncesi o istatistik, sarı-lacivertli taraftarları endişelendirdi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Öte yandan Fenerbahçe'de derbi maçı öncesi taraftarları endişelendiren bir istatistik ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, yüzde 59'luk kurtarış yüzdesiyle ligin en düşük kurtarış yüzdesine sahip üçüncü kalecisi konumunda.
13 maçta 17 kurtarış yapan Livakovic, 13 golü de kalesinde gördü.
Livakovic, bu sezon 6 maçta ise kalesini gole kapattı.
28 yaşındaki deneyimli eldiven, sezon başında Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'ye 6.6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
DİĞER