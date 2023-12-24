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FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi taraftarda Livakovic endişesi! Bu sezon...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev mücadele öncesi o istatistik, sarı-lacivertli taraftarları endişelendirdi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 09:25
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi taraftarda Livakovic endişesi! Bu sezon...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi taraftarda Livakovic endişesi! Bu sezon...

Zorlu derbi öncesi iki takım da aynı puana sahipken Fenerbahçe averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi taraftarda Livakovic endişesi! Bu sezon...

İki ezeli rakip de mücadeleden galip ayrılarak, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi taraftarda Livakovic endişesi! Bu sezon...

Öte yandan Fenerbahçe'de derbi maçı öncesi taraftarları endişelendiren bir istatistik ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi taraftarda Livakovic endişesi! Bu sezon...

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, yüzde 59'luk kurtarış yüzdesiyle ligin en düşük kurtarış yüzdesine sahip üçüncü kalecisi konumunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi taraftarda Livakovic endişesi! Bu sezon...

13 maçta 17 kurtarış yapan Livakovic, 13 golü de kalesinde gördü.

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