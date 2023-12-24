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Fenerbahçe Galatasaray derbisi CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe ile Galatasaray kritik derbide karşı karşıya geliyor. İki takımın da hedefi sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak. Fenerbahçe'nin evinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 18:51 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 19:01
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Fenerbahçe Galatasaray derbisi CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta dev bir maça sahne oluyor.

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray kritik derbide kozlarını paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak.

Fenerbahçe'nin evinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi- Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Cengiz, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Barış, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem, Ziyech, Mertens, Icardi

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İŞTE FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNİ CANLI VEREN KANALLAR! (TIKLAYIN)

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GALATASARAY TARAFTARI DEPLASMAN TRİBÜNÜNDE!

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçında Galatasaray taraftarının da Ülker Stadyumu'nda yer alınmasına karar verdi. Karşılaşmada 2 bin 79 Galatasaray taraftarı yer alıyor.

FRED VE MERT HAKAN YANDAŞ CEZALI

Trendyol Süper Ligin 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, 4-3'lük galibiyet elde ederken, müsabakayı 9 kişi tamamladı. Müsabakanın uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde oynamıyor. Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da Galatasaray karşısında oynayamıyor. Fenerbahçe'de derbi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde; İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde ceza sınırında yer alan oyuncular.

KADIKÖY'DE SON 10 DERBİ MAÇ

İki ezeli rakiplerin Kadıköy'de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi Fenerbahçe'nin 4, Galatasaray'ın ise 3 galibiyeti bulunurken, 3 mücadele de berabere sonuçlandı. Ülker Stadyumu'nda oynanan son 10 maç şöyle:

  • 10.11.2013 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

  • 08.03.2015 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

  • 25.10.2015 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

  • 20.11.2016 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

  • 17.03.2018 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

  • 14.04.2019 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

  • 23.02.2020 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

  • 06.02.2021 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

  • 10.04.2022 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

  • 08.01.2023 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ HAKEMİ

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın.

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