FENERBAHÇE GALATASARAY | DERBİ MAÇI CANLI İZLE FB GS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'e bu sezon damga vuran Fenerbahçe ve Galatasaray zirve yarışının en kritik maçında karşı karşıya gelecek. Puan durumunda averaj farkı ile yarış sürerken, kazanan ekip 3 puan öne geçecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'da eksik futbolcular bulunuyor. Maçın yayın bilgileri ve derbi kadroları merak konusu oldu. İşte FB GS derbisi ile ilgili tüm bilgiler...

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FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NEREDE, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Mücadele Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Derbi, 24 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

DERBİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? (FENERBHAÇE - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Mücadele beIN Connect'ten de canlı takip edilebilecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

GALATASARAY TARAFTARI DEPLASMAN TRİBÜNÜNDE OLACAK!

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçında Galatasaray taraftarı da Ülker Stadyumu'nda yer alacak. Karşılaşmada 2 bin 79 Galatasaray taraftarı yer alacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ MAÇI BİLET FİYATLARI

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği dev derbinin bilet fiyatları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe - Galatasaray bilet fiyatları şu şekilde;

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.000,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 2.100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2.500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.750,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 3.750,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 4.500,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 5.100,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 6.000,00 TL

Maraton Alt E Blok: 6.600,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 18.000,00 TL

Misafir Tribünü: 1.430,00 TL

GALATASARAY'DA DAVINSON SANCHEZ SAHADA YER ALACAK MI?

Galatasaray'da savunmada iyi bir performans sergileyen ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Davinson Sanchez'in durumu maç saatinde belli olacak. Davinson Sanchez'in yapılacak antrenmanda kendisini denemesi ve ağrı yaşamaması halinde maçta ilk 11'de oynaması bekleniyor.

DERBİDE HAVA NASIL OLACAK?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 12 dereceyi gösterecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını soğuk bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Kadıköy'de hava sıcaklığının 12 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 64 olması bekleniyor.

FRED VE MERT HAKAN YANDAŞ CEZALI

Trendyol Süper Ligin 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, 4-3'lük galibiyet elde ederken, müsabakayı 9 kişi tamamladı. Müsabakanın uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde oynayamayacak. Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da Galatasaray karşısında oynayamayacak. Fenerbahçe'de derbi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde; İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde ceza sınırında yer alan oyuncular. Bu futbolcular, derbide sarı kart görmesi halinde İstanbulspor ile oynanacak lig maçında cezalı duruma düşecek.

KADIKÖY'DE SON 10 DERBİ MAÇ

İki ezeli rakiplerin Kadıköy'de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi Fenerbahçe'nin 4, Galatasaray'ın ise 3 galibiyeti bulunurken, 3 mücadele de berabere sonuçlandı. Ülker Stadyumu'nda oynanan son 10 maç şöyle:

10.11.2013 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

08.03.2015 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

25.10.2015 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

20.11.2016 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

17.03.2018 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

14.04.2019 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

23.02.2020 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

06.02.2021 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

10.04.2022 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

08.01.2023 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ HAKEMİ

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.