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Edin Dzeko'dan flaş Icardi ve Galatasaray paylaşımı!

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, Galatasaray ile Kadıköy'de oynadıkları derbi sonrası flaş bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'ın Icardi'li paylaşımına gönderme yapan Dzeko "Penaltı için ağladılar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 01:20
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Edin Dzeko'dan flaş Icardi ve Galatasaray paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'la oynadığı dev derbi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Derbide yaşanan pozisyonlarla ilgili maç sonrası iki takımdan da art arda açıklamalar geldi.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Edin Dzeko da bu isimler arasında yer aldı. Dzeko, sarı kırmızılı ekibin Icardi görselli paylaşımına tepki gösterdi.

"PENALTI İÇİN AĞLADILAR"

Dzeko, instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Adam kafasını direğe vurdu ve onu instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici" ifadelerini kullandı.

İşte Dzeko'nun o paylaşımı...

MAÇTA TARTIŞMIŞLARDI

Dzeko ile Icardi, derbide yaşanan bir pozisyon sonrası tartışmış, ikiliyi araya giren diğer oyuncular ayırmıştı.

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