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Derbide gözler kalecilerde olacak! Livakovic ve Muslera...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmada kalecilerin performansı belirleyici olacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 10:07
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Derbide gözler kalecilerde olacak! Livakovic ve Muslera...

Trendyol Süper Lig'de yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak. Ligin 18. haftasında Ülker Stadı'ndaki derbide zirve mücadelesi veren iki takım karşılaşacak.

Derbide gözler kalecilerde olacak! Livakovic ve Muslera...

Fenerbahçe'deki ilk sezonunu yaşayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile Galatasaray'daki 13. sezonunu geçiren 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın ortaya koyacağı performans, takımlarının alacağı iyi veya kötü sonuçta belirleyici olacak.

Derbide gözler kalecilerde olacak! Livakovic ve Muslera...

LIVAKOVIC 13 LİG MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, sarı-lacivertli formayı ligde 13 kez terletti.

Derbide gözler kalecilerde olacak! Livakovic ve Muslera...

Sarı-lacivertli takım, 28 yaşındaki file bekçisinin görev yaptığı müsabakalarda 11 galibiyet, birer de beraberlik ile yenilgi yaşadı. Hırvat kaleci, görev yaptığı karşılaşmaların 7'sinde toplam 13 gol yerken, 6 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Derbide gözler kalecilerde olacak! Livakovic ve Muslera...

Türkiye'deki ilk sezonunu geçiren Livakovic, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Galatasaray derbisinde sahaya çıkacak.

Derbide gözler kalecilerde olacak! Livakovic ve Muslera...

Fenerbahçe'nin ligdeki diğer 3 maçının 2'sinde İrfan Can Eğribayat, 1'inde de Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır görev yaptı. Sarı-lacivertli ekip, söz konusu 3 maçı kazandı. İrfan Can 2 müsabakada kalesinde gole izin vermezken, Altay 1 gole engel olamadı.

Derbide gözler kalecilerde olacak! Livakovic ve Muslera...

MUSLERA'NIN BU SEZON 15. MAÇI

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon sadece 1 lig maçını kaçırdı.

Derbide gözler kalecilerde olacak! Livakovic ve Muslera...

Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı 16 maçın 15'inde görev alan Muslera, sadece 9 gol yedi. Uruguaylı kaleci, süre aldığı müsabakaların 8'inde kalesini gole kapattı.

Derbide gözler kalecilerde olacak! Livakovic ve Muslera...

Muslera'nın sakatlanarak çıktığı 11. haftadaki Kasımpaşa maçının son 30 dakikasında ve cezalı olduğu 17. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında kaleyi Günay Güvenç korudu.

Derbide gözler kalecilerde olacak! Livakovic ve Muslera...

Kasımpaşa müsabakasının son 30 dakikası ve 17. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında kaleyi koruyan Günay, rakiplerine gol izni vermedi.

Derbide gözler kalecilerde olacak! Livakovic ve Muslera...

MUSLERA'NIN DERBİ DENEYİMİ YÜKSEK

Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 13 sezonda toplam 53 derbi maçta görev aldı.

Derbide gözler kalecilerde olacak! Livakovic ve Muslera...

Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 23 galibiyet, 15'er beraberlik ve mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 51 golüne engel olamayan Muslera, 21 derbide gol yememeyi başardı.

Derbide gözler kalecilerde olacak! Livakovic ve Muslera...

Muslera, daha önce 24'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 28 karşılaşmada 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Derbide gözler kalecilerde olacak! Livakovic ve Muslera...

Sarı-lacivertli takımla yapılan 28 müsabakada kalesinde 24 gol gören Muslera, 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

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