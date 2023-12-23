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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Osayi Samuel'in yeni takımı

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ocak ayında bazı ayrılıkların da yaşanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuları, Avrupa'nın önemli ekiplerinin yakın takibinde. Bu isimlerden biri de bu sezonki performansıyla dikkat çeken Osayi Samuel... Nijeryalı yıldızın yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte o takım ve transferin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 20:43
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BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Osayi Samuel'in yeni takımı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Osayi Samuel'in takımdan ayrılması gündeme geldi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Osayi Samuel'in yeni takımı

Performansıyla dikkat çeken Nijeryalı yıldız, Avrupa'nın birçok kulübünü peşine taktı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Osayi Samuel'in yeni takımı

Bu sezon 23 resmi maçta sahaya çıkan Osayi, 2 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Osayi Samuel'in yeni takımı

Ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalarda bulunan sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncularla ilgili de kararlar veriliyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Osayi Samuel'in yeni takımı

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Kanarya'nın yıldız futbolcularına ciddi teklifler geliyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Osayi Samuel'in yeni takımı

Son olarak Kayserispor'u 4-3 mağlup eden Fenerbahçe, averajla lider durumda.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Osayi Samuel'in yeni takımı

Derbide Galatasaray'ı konuk edecek olan sarı-lacivertliler, zorlu maçtan zaferle ayrılıp puan farkıyla zirvede yer almayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Osayi Samuel'in yeni takımı

UEFA Konferans Ligi'nde ise grubu lider tamamlayan Kanarya son 16'ya adını yazdırdı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Osayi Samuel'in yeni takımı

Sezonun ikinci yarısı için iddiasını artırmayı amaçlayan Fenerbahçe, operasyona son sürat devam ediyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Osayi Samuel'in yeni takımı

Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncuların belli olması, transfer harekatını doğrudan etkileyecek.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Osayi Samuel'in yeni takımı

OSAYI SAMUEL İNGİLTERE YOLCUSU!
Sarı-lacivertlilerin bu sezonki en dikkat çeken oyuncularından olan Osayi Samuel hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Osayi Samuel'in yeni takımı

İngiliz basınından TeamTalk'ın haberine göre; Ada ekibi Crystal Palace, Nijeryalı yıldızın transferinde en ciddi takım konumunda.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Osayi Samuel'in yeni takımı

Leeds ve Wolves'in de takibinde olan Osayi Samuel için yapılan yarışta Crystal Palace'ın öne geçtiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Osayi Samuel'in yeni takımı

İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR!
İngiltere Premier Lig seçeneğinin Osayi Samuel için oldukça cazip olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Osayi Samuel'in yeni takımı

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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