TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte Osayi Samuel'in yeni takımı
Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ocak ayında bazı ayrılıkların da yaşanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuları, Avrupa'nın önemli ekiplerinin yakın takibinde. Bu isimlerden biri de bu sezonki performansıyla dikkat çeken Osayi Samuel... Nijeryalı yıldızın yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte o takım ve transferin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Performansıyla dikkat çeken Nijeryalı yıldız, Avrupa'nın birçok kulübünü peşine taktı.
Ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalarda bulunan sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncularla ilgili de kararlar veriliyor.
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Kanarya'nın yıldız futbolcularına ciddi teklifler geliyor.
Son olarak Kayserispor'u 4-3 mağlup eden Fenerbahçe, averajla lider durumda.
Derbide Galatasaray'ı konuk edecek olan sarı-lacivertliler, zorlu maçtan zaferle ayrılıp puan farkıyla zirvede yer almayı amaçlıyor.
UEFA Konferans Ligi'nde ise grubu lider tamamlayan Kanarya son 16'ya adını yazdırdı.
Sezonun ikinci yarısı için iddiasını artırmayı amaçlayan Fenerbahçe, operasyona son sürat devam ediyor.
Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncuların belli olması, transfer harekatını doğrudan etkileyecek.
OSAYI SAMUEL İNGİLTERE YOLCUSU!
Sarı-lacivertlilerin bu sezonki en dikkat çeken oyuncularından olan Osayi Samuel hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınından TeamTalk'ın haberine göre; Ada ekibi Crystal Palace, Nijeryalı yıldızın transferinde en ciddi takım konumunda.
Leeds ve Wolves'in de takibinde olan Osayi Samuel için yapılan yarışta Crystal Palace'ın öne geçtiği ifade edildi.
İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR!
İngiltere Premier Lig seçeneğinin Osayi Samuel için oldukça cazip olduğu belirtildi.
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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