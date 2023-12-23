FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis
Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir uğraş verdiği Rade Krunic'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Oyuncuyla her konuda anlaşmaya varan yönetim, İtalyan kulübü Milan'ı da ikna etmek üzere. İtalyan basını transferin ocak ayında gerçekleşeceğini yazarken; Fenerbahçe'nin Krunic için ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...
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Sezon başında kadroya katılamayan Boşnak oyuncu için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, Milan'la pazarlıklara yeniden başladı.
İtalyan basını da iki kulüp arasında yapılan görüşmeleri doğruladı.
Çizme'nin önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu.
'FENERBAHÇE FORMASI GİYECEK'
İtalyanlar, ocak ayından itibaren Rade Krunic'in Fenerbahçe forması giyeceğini yazdı.
Söz konusu haberde; "Milan yönetimi, Krunic'in satışından 8 ila 10 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi içinde...
Krunic satıldığı an bu para savunmayı güçlendirmek için kullanılacak.
Sözleşme yenileme konusunda taraflar Krunic'in çok yüksek taleplerinden dolayı anlaşamamıştı. Milan, Fenerbahçe'yle anlaştığı an imzalar atılacak."
Fenerbahçe, Krunic için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.
Yapılan pazarlıklarda bu rakamın yükseltildiği vurgulandı.
Transferin 8 milyon euro'ya bitmesi beklendiği ve anlaşmanın da kısa süre içerisinde açıklanacağı ifade edildi.
Rade Krunic Milan formasıyla bu sezon 14 resmi maçta 896 dakika süre aldı.
Boşnak oyuncu, ülkesinin milli takımında ise 32 maçta 4 gollük katkı verdi.
30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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