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FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir uğraş verdiği Rade Krunic'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Oyuncuyla her konuda anlaşmaya varan yönetim, İtalyan kulübü Milan'ı da ikna etmek üzere. İtalyan basını transferin ocak ayında gerçekleşeceğini yazarken; Fenerbahçe'nin Krunic için ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic, adım adım Fenerbahçe'ye geliyor...

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FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

Orta saha takviyesi için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, transferde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

Sezon başında kadroya katılamayan Boşnak oyuncu için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, Milan'la pazarlıklara yeniden başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

İtalyan basını da iki kulüp arasında yapılan görüşmeleri doğruladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

Çizme'nin önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

'FENERBAHÇE FORMASI GİYECEK'
İtalyanlar, ocak ayından itibaren Rade Krunic'in Fenerbahçe forması giyeceğini yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

Söz konusu haberde; "Milan yönetimi, Krunic'in satışından 8 ila 10 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi içinde...

FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

Krunic satıldığı an bu para savunmayı güçlendirmek için kullanılacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

Sözleşme yenileme konusunda taraflar Krunic'in çok yüksek taleplerinden dolayı anlaşamamıştı. Milan, Fenerbahçe'yle anlaştığı an imzalar atılacak."

FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

Fenerbahçe, Krunic için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

Yapılan pazarlıklarda bu rakamın yükseltildiği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde mutlu son! İşte ödenecek bonservis

Transferin 8 milyon euro'ya bitmesi beklendiği ve anlaşmanın da kısa süre içerisinde açıklanacağı ifade edildi.

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