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Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, zorlu maç öncesi sosyal medya hesabından derbi paylaşımında bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 19:19
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Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi paylaşımı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından derbi paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe'nin videolu paylaşımı oldukça büyük etkileşim aldı.

Taraftara çağrıda bulunan sarı-lacivertliler yaptığı paylaşıma şu notu düştü;

Sabah olacak, bir başka doğacak gün!

Biz omuz omuza, tek ses tek nefes olacağız.

Biz senin yoluna benliğimizi adayacak,

90 dakika susmadan aşkımızı haykıracağız! 💪

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