Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi paylaşımı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından derbi paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe'nin videolu paylaşımı oldukça büyük etkileşim aldı.

Taraftara çağrıda bulunan sarı-lacivertliler yaptığı paylaşıma şu notu düştü;

Sabah olacak, bir başka doğacak gün!

Biz omuz omuza, tek ses tek nefes olacağız.

Biz senin yoluna benliğimizi adayacak,

90 dakika susmadan aşkımızı haykıracağız! 💪

Sabah olacak, bir başka doğacak gün! Biz omuz omuza, tek ses tek nefes olacağız. Biz senin yoluna benliğimizi adayacak, 90 dakika susmadan aşkımızı haykıracağız! 💪 pic.twitter.com/bgaZ1Pljmf