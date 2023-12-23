Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi paylaşımı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından derbi paylaşımında bulundu.
Fenerbahçe'nin videolu paylaşımı oldukça büyük etkileşim aldı.
Taraftara çağrıda bulunan sarı-lacivertliler yaptığı paylaşıma şu notu düştü;
Sabah olacak, bir başka doğacak gün!
Biz omuz omuza, tek ses tek nefes olacağız.
Biz senin yoluna benliğimizi adayacak,
90 dakika susmadan aşkımızı haykıracağız! 💪
Sabah olacak, bir başka doğacak gün! Biz omuz omuza, tek ses tek nefes olacağız. Biz senin yoluna benliğimizi adayacak, 90 dakika susmadan aşkımızı haykıracağız! 💪 pic.twitter.com/bgaZ1Pljmf— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 23, 2023