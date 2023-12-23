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Fenerbahçe'de Livakovic endişesi! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, %57’lik oranla ligin kurtarış yüzdesi en düşük üçüncü kalecisi konumunda...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'de Livakovic endişesi! Galatasaray derbisinde...

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Fenerbahçe'nin sezon başında 6 milyon 650 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, şu ana kadar sarı-lacivertli formayla ligde 13 maça çıktı. Hırvat eldiven bu karşılaşmalarda 13 gol yedi. Sadece 6 maçta kalesini gole kapatan Livakovic, görev yaptığı mücadelelerde yüzde 57'lik kurtarış oranı yakaladı. Tecrübeli eldiven an itibarıyla ise ligin kurtarış yüzdesi en düşük üçüncü kalecisi konumunda bulunuyor. Hırvat eldivenden daha düşük yüzdeye sahip isimler ise Konyaspor ve Samsunspor kalecileri...

31-60 ARASI 9 GOL YEDİ

Ligde çıktığı 16 maçta kalesinde 14 gol gören Fenerbahçe, bu gollerin 9'unu ilk yarıların sonunda ve ikinci yarıların başında yedi. Bu 9 golün 4'ü 31-45. dakikalar arasında kalesinde gören sarı-lacivertliler, 46. dakika ile 60. dakika arasında ise 5 kez topu filelerinden çıkardı.

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