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Fenerbahçe - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Derbi hangi kanalda? Saat kaçta? | FB GS maçı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı merakla bekleniyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç zirve yarışında iki takım içinde oldukça önemli. Dünya derbisinde Becao, Fred, Mert Hakan Yandaş gibi yıldız isimler Fenerbahçe adına sahada yer alamayacak. Galatasaray'da ise Serigo Oliverira sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Davinson Sanchez'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Futbolseverler şimdiden derbi heyecanına kapıldı ve maçın tarihini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi kaçıncı hafta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 10:10
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Fenerbahçe - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Derbi hangi kanalda? Saat kaçta? | FB GS maçı

Fenerbahçe - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trenyol Süper Lig'de hem Fenerbahçe hem Galatasaray zirve yarışı veriyor. 12. haftaya kadar iki ekip de 1 mağlubiyet, 1 beraberlik dışında puan kaybı yaşamadı ve 31 puanı zirvede bölüşüyor. Rekabet bu sezon üst düzeyde olunca taraftarlar sık sık Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili bilgileri araştırıyor. Özellikle maçın yayın tarihi, saati, ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi kaçıncı hafta?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? DERBİ KAÇINCI HAFTA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçın hakem heyeti, muhtemel 11'ler ve diğer detaylar belli olunca haherimizde yer alacak.

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