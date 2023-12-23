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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI VEREN KANALLAR Derbi maçı izle

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı yayınlayacak kanallar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray maçını canlı canlı yayınlayan kanallar listesi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 15:32
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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI VEREN KANALLAR Derbi maçı izle

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Trendyol Süper Lig'de heyecan, 18. hafta müsabakasında devam ediyor. Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Arda Kardeşler'in düdük çalacağı karşılaşmada galip gelecek takım büyük avantaj elde edecek. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ;

  • beIN Connect FRANCE
  • beIN Connect Türkiye
  • beIN Connect USA
  • beIN Sports Canada HD
  • beIN Sports France 1 HD
  • beIN Sports Türkiye 1 HD
  • beIN Sports US Español
  • beIN Sports US HD
  • DigiTurk 4K UHD
  • ESPN 1 Brazil HD
  • ESPNPlay Caribbean
  • Fanatiz WCQ USA
  • Fox Sports 2 Brazil HD
  • FuboTV Canada
  • FuboTV USA
  • K Sport 1 Kosovo HD
  • Megogo Futbol 1
  • Prima Sport RO 1 HD
  • PrimaPlay
  • Primaplay Streaming
  • Sport 1 Czech HD
  • Sport 4 Israel HD
  • Sport TV1 Portugal HD
  • SportKlub 1 Croatia HD
  • SportKlub 1 Serbia HD
  • SportKlub 2 Slovenia
  • Star+ OTT
  • Telekanal Futbol
  • Tring Sport 1 HD
  • Ziggo Sport Select HD
  • Ziggo Sport Voetbal HD
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