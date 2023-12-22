TRANSFER HABERLERİ | Ülkesine döneceği konuşuluyordu! Fenerbahçe'de o isimden büyük ters köşe
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak geleceği büyük merak konusu haline gelen o yıldızla ilgili yurt dışından flaş haberler geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 09:02 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 09:02
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Kanarya'da transferi ses getiren isimlerden birisi de Edin Dzeko oldu. Boşnak yıldız sarı-lacivertlilere geldiğinden bu yana sergilediği performansla taraftarın büyük sevgisini kazandı.
Fakat Edin Dzeko'nun etkileyici performansının ardından yedek kalan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin devamlı 11'de şans bulmak istemesi nedeniyle devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu.
Batshuayi son olarak Fenerbahçe'nin deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3'lük skorla mağlup ettiği mücadelede Dzeko'nun sakatlığından dolayı ilk 11'de şans bulmuştu.
Kayseri filelerini 3 defa havalandıran Belçikalı yıldız, üç puanın baş mimarı olurken, bu performansıyla ülkesinden de övgüler aldı.
"walfoot.be" adlı haber sitesi; "Batshuayi, Fenerbahçe'deki kötü serisine son verdi" başlığını atarken, Batsman'ın Fenerbahçe'yi kurtardığına vurgu yaptı.
"Footnews.be" sitesi de "Şeytanın bacağını kırdı, hat-trick yaptı" manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı.
Haberin içeriğinde ise; "Batshuayi kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdi ve Dzeko'yu aratmadı" ifadelerine yer verildi.
FLAŞ GELİŞMEYİ DUYURDULAR!
Belçika basını, Batshuayi'nin Club Brugge'e de devre arasında transfer olmayacağını yazdı.
Tarafların maaş konusunda anlaşamadığı Batshuayi'nin İngiltere'ye gidebileceği belirtildi.
Bu doğrultuda 30 yaşındaki golcü oyuncunun geleceği büyük merak konusu haline geldi.
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