Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Ülkesine döneceği konuşuluyordu! Fenerbahçe'de o isimden büyük ters köşe

TRANSFER HABERLERİ | Ülkesine döneceği konuşuluyordu! Fenerbahçe'de o isimden büyük ters köşe

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak geleceği büyük merak konusu haline gelen o yıldızla ilgili yurt dışından flaş haberler geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 09:02 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 09:02
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TRANSFER HABERLERİ | Ülkesine döneceği konuşuluyordu! Fenerbahçe'de o isimden büyük ters köşe

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona mutlak şampiyonluk ve Avrupa'da başarı parolasıyla başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Ülkesine döneceği konuşuluyordu! Fenerbahçe'de o isimden büyük ters köşe

Bu anlamda Kanarya sezon başında kadrosuna pek çok yıldızı takviye etti.

TRANSFER HABERLERİ | Ülkesine döneceği konuşuluyordu! Fenerbahçe'de o isimden büyük ters köşe

Sarı-lacivertlilerde yapılan transferler büyük ses getirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Ülkesine döneceği konuşuluyordu! Fenerbahçe'de o isimden büyük ters köşe

Kanarya'da transferi ses getiren isimlerden birisi de Edin Dzeko oldu. Boşnak yıldız sarı-lacivertlilere geldiğinden bu yana sergilediği performansla taraftarın büyük sevgisini kazandı.

TRANSFER HABERLERİ | Ülkesine döneceği konuşuluyordu! Fenerbahçe'de o isimden büyük ters köşe

Fakat Edin Dzeko'nun etkileyici performansının ardından yedek kalan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin devamlı 11'de şans bulmak istemesi nedeniyle devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Ülkesine döneceği konuşuluyordu! Fenerbahçe'de o isimden büyük ters köşe

Batshuayi son olarak Fenerbahçe'nin deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3'lük skorla mağlup ettiği mücadelede Dzeko'nun sakatlığından dolayı ilk 11'de şans bulmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Ülkesine döneceği konuşuluyordu! Fenerbahçe'de o isimden büyük ters köşe

Kayseri filelerini 3 defa havalandıran Belçikalı yıldız, üç puanın baş mimarı olurken, bu performansıyla ülkesinden de övgüler aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Ülkesine döneceği konuşuluyordu! Fenerbahçe'de o isimden büyük ters köşe

"walfoot.be" adlı haber sitesi; "Batshuayi, Fenerbahçe'deki kötü serisine son verdi" başlığını atarken, Batsman'ın Fenerbahçe'yi kurtardığına vurgu yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Ülkesine döneceği konuşuluyordu! Fenerbahçe'de o isimden büyük ters köşe

"Footnews.be" sitesi de "Şeytanın bacağını kırdı, hat-trick yaptı" manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Ülkesine döneceği konuşuluyordu! Fenerbahçe'de o isimden büyük ters köşe

Haberin içeriğinde ise; "Batshuayi kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdi ve Dzeko'yu aratmadı" ifadelerine yer verildi.

TRANSFER HABERLERİ | Ülkesine döneceği konuşuluyordu! Fenerbahçe'de o isimden büyük ters köşe

FLAŞ GELİŞMEYİ DUYURDULAR!

Belçika basını, Batshuayi'nin Club Brugge'e de devre arasında transfer olmayacağını yazdı.

TRANSFER HABERLERİ | Ülkesine döneceği konuşuluyordu! Fenerbahçe'de o isimden büyük ters köşe

Tarafların maaş konusunda anlaşamadığı Batshuayi'nin İngiltere'ye gidebileceği belirtildi.

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