Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal göreve gelir gelmez gönderilmişti! Yeni takımında resmen coştu

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal göreve gelir gelmez gönderilmişti! Yeni takımında resmen coştu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi pek çok isimle yollar ayrılmıştı. Kanarya'dan başka takıma transfer olan o futbolcu ise yeni kulübünde resmen kendini buldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 16:14
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MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal göreve gelir gelmez gönderilmişti! Yeni takımında resmen coştu

Fenerbahçe geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal göreve gelir gelmez gönderilmişti! Yeni takımında resmen coştu

Sarı-lacivertliler sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlasa da istenilen başarı gelmemiş ve takımın teknik direktörü Jorge Jesus ile yollar ayrılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal göreve gelir gelmez gönderilmişti! Yeni takımında resmen coştu

Kanarya'da Jorge Jesus'un yerine ise İsmail Kartal göreve geldi. Böylece Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi başladı.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal göreve gelir gelmez gönderilmişti! Yeni takımında resmen coştu

Fenerbahçe'de takımın başına İsmail Kartal'ın gelmesinin ardından yeni bir yapılanmaya gidildi. Sarı-lacivertlilere pek çok yıldız isim transfer olurken bazı futbolcularla da yollar ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal göreve gelir gelmez gönderilmişti! Yeni takımında resmen coştu

Bu oyunculardan birisi de Willian Arao olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal göreve gelir gelmez gönderilmişti! Yeni takımında resmen coştu

31 yaşındaki ön libero yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal göreve gelir gelmez gönderilmişti! Yeni takımında resmen coştu

Futbolcu ile ilgili son olarak dikkat çeken haberler geliyor.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal göreve gelir gelmez gönderilmişti! Yeni takımında resmen coştu

Sambafoot adlı sitede Willian Arao'nun yeni takımı Panathiniakos'ta sergilediği performansla ilgili övgü dolu ifadelere yer verildi.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal göreve gelir gelmez gönderilmişti! Yeni takımında resmen coştu

Arao'nun yeni takımına çabuk uyum sağladığı ve takımın teknik direktörü Ivan Jovanovic'in en çok güvendiği adamlardan birisi olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal göreve gelir gelmez gönderilmişti! Yeni takımında resmen coştu

Yer alan haberde Panathiniakos'un son olarak Volos'u 3-0'lık skorla mağlup ettiği mücadelede oyuncunun takımının 2. golünü kaydettiği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal göreve gelir gelmez gönderilmişti! Yeni takımında resmen coştu

Ayrıca Brezilyalı futbolcunun bu karşılaşmada yakaladığı istatistikler ile de göz doldurduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal göreve gelir gelmez gönderilmişti! Yeni takımında resmen coştu

31 yaşındaki Willian Arao geçen sezon başında takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda Flamengo'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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