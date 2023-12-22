TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal göreve gelir gelmez gönderilmişti! Yeni takımında resmen coştu

Fenerbahçe geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı. Sarı-lacivertliler sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlasa da istenilen başarı gelmemiş ve takımın teknik direktörü Jorge Jesus ile yollar ayrılmıştı. Kanarya'da Jorge Jesus'un yerine ise İsmail Kartal göreve geldi. Böylece Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi başladı. Fenerbahçe'de takımın başına İsmail Kartal'ın gelmesinin ardından yeni bir yapılanmaya gidildi. Sarı-lacivertlilere pek çok yıldız isim transfer olurken bazı futbolcularla da yollar ayrıldı. Bu oyunculardan birisi de Willian Arao olmuştu. 31 yaşındaki ön libero yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu. Futbolcu ile ilgili son olarak dikkat çeken haberler geliyor. Sambafoot adlı sitede Willian Arao'nun yeni takımı Panathiniakos'ta sergilediği performansla ilgili övgü dolu ifadelere yer verildi. Arao'nun yeni takımına çabuk uyum sağladığı ve takımın teknik direktörü Ivan Jovanovic'in en çok güvendiği adamlardan birisi olduğu vurgulandı. Yer alan haberde Panathiniakos'un son olarak Volos'u 3-0'lık skorla mağlup ettiği mücadelede oyuncunun takımının 2. golünü kaydettiği aktarıldı. Ayrıca Brezilyalı futbolcunun bu karşılaşmada yakaladığı istatistikler ile de göz doldurduğu belirtildi. 31 yaşındaki Willian Arao geçen sezon başında takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda Flamengo'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Futbolcu, Fenerbahçe forması ile sezonu Ziraat Türkiye Kupası başarısı ile sonlandırdı. Ana mevkisi ön libero olan Arao, stoper ve merkez orta saha olarak sahada görev alabiliyor.