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Gönderin gitsin

Fenerbahçeli taraftarlar Kayserispor maçı sonrasında sosyal medyada Mert Hakan’ı sert dille eleştirdi ve yıldız oyuncu için yönetime “Gönderin gitsin” diyerek seslendi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Gönderin gitsin

Kayserispor maçının 89.dakikasında oyuna giren, uzatma anlarında ise gereksiz itirazları yüzünden kırmızı kartla oyundan atılan Mert Hakan Yandaş'a Fenerbahçe taraftarından büyük eleştiri var. Karşılaşma sonrasında sosyal medyada yıldız oyuncu için sert ifadeler kullanan sarılacivertli futbolseverler, yönetime de seslendi ve "Takıma zarar veriyor. Gönderin gitsin" yorumlarını yaptı.

Mert Hakan'ın tansiyonu yükseltmesi nedeniyle Fred'in de oyundan atıldığı görüşünde birleşen Fenerbahçe taraftarları, "Birde kaptan olacak. Takıma yarar sağlayacağına daha çok zarar veriyor. Böyle Fenerbahçelilik olmaz. Fred de onun yüzünden oyundan atıldı. Galatasaray derbisi öncesinde bu yapılacak iş mi?" gibi ifadeler kullandılar. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert'e henüz yeni teklif yapılmadı.

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