Fenerbahçe'den Edin Dzeko müjdesi! Resmi hesap paylaştı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçı kadrosuna alınmayan Edin Dzeko hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray derbisi öncesi son durumu merak edilen Boşnak golcü ile ilgili sevindirici haber geldi. Fenerbahçe Kulübü, Dzeko müjdesini resmi hesaptan paylaştı. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu sezon 21 maçta forma giyen Edin Dzeko, 16 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
MR'ı çekilen Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı.
Dev derbide Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Dzeko'nun son durumu merak konusu olmuştu.
Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kart görmesiyle iki isimden yararlanamayacak olan sarı-lacivertlilerde teknik heyetin gözleri Dzeko'ya çevrildi.
MÜJDELİ HABER GELDİ!
Kanarya'nın dünyaca ünlü yıldızından müjdeli haber geldi.
Edin Dzeko, yapılan derbi çalışmasının tamamında takımla çalıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın yıldız futbolcuya ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.
DİĞER