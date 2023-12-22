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Fenerbahçe'den Edin Dzeko müjdesi! Resmi hesap paylaştı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçı kadrosuna alınmayan Edin Dzeko hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray derbisi öncesi son durumu merak edilen Boşnak golcü ile ilgili sevindirici haber geldi. Fenerbahçe Kulübü, Dzeko müjdesini resmi hesaptan paylaştı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 18:21
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Fenerbahçe'den Edin Dzeko müjdesi! Resmi hesap paylaştı

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Edin Dzeko sevinci yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Edin Dzeko müjdesi! Resmi hesap paylaştı

Sarı-lacivertlilerin Boşnak yıldızı, son oynanan Kayserispor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Fenerbahçe'den Edin Dzeko müjdesi! Resmi hesap paylaştı

Bu sezonki performansıyla dikkat çeken deneyimli oyuncu, hücuma verdiği katkıyla öne çıktı.

Fenerbahçe'den Edin Dzeko müjdesi! Resmi hesap paylaştı

Bu sezon 21 maçta forma giyen Edin Dzeko, 16 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'den Edin Dzeko müjdesi! Resmi hesap paylaştı

MR'ı çekilen Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Fenerbahçe'den Edin Dzeko müjdesi! Resmi hesap paylaştı

Dev derbide Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Dzeko'nun son durumu merak konusu olmuştu.

Fenerbahçe'den Edin Dzeko müjdesi! Resmi hesap paylaştı

Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kart görmesiyle iki isimden yararlanamayacak olan sarı-lacivertlilerde teknik heyetin gözleri Dzeko'ya çevrildi.

Fenerbahçe'den Edin Dzeko müjdesi! Resmi hesap paylaştı

MÜJDELİ HABER GELDİ!
Kanarya'nın dünyaca ünlü yıldızından müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'den Edin Dzeko müjdesi! Resmi hesap paylaştı

Edin Dzeko, yapılan derbi çalışmasının tamamında takımla çalıştı.

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