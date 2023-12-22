FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki!

Mert Hakan'ın tansiyonu yükseltmesi nedeniyle Fred'in de oyundan atıldığı görüşünde birleşen Fenerbahçe taraftarları, "Bir de kaptan olacak. Takıma yarar sağlayacağına daha çok zarar veriyor. Böyle Fenerbahçelilik olmaz. Fred de onun yüzünden oyundan atıldı. Galatasaray derbisi öncesinde bu yapılacak iş mi?" gibi ifadeler kullandılar.