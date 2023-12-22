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FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'la karşılaşan Fenerbahçe'de, maçın son anlarında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a tepki büyük. Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli isme sosyal medyadan ateş püskürdü. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 08:05
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mondihome Kayserispor'u 4-3 yenerek, derbi öncesi hata yapmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki!

Kayserispor maçının 89. dakikasında oyuna giren, uzatma anlarında ise itirazları yüzünden kırmızı kartla oyundan atılan Mert Hakan Yandaş'a Fenerbahçe taraftarından büyük eleştiri var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki!

Karşılaşma sonrasında sosyal medyada yıldız oyuncu için sert ifadeler kullanan sarı-lacivertli futbolseverler, yönetime de seslendi ve "Takıma zarar veriyor. Gönderin gitsin" yorumlarını yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki!

Mert Hakan'ın tansiyonu yükseltmesi nedeniyle Fred'in de oyundan atıldığı görüşünde birleşen Fenerbahçe taraftarları, "Bir de kaptan olacak. Takıma yarar sağlayacağına daha çok zarar veriyor. Böyle Fenerbahçelilik olmaz. Fred de onun yüzünden oyundan atıldı. Galatasaray derbisi öncesinde bu yapılacak iş mi?" gibi ifadeler kullandılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert'e henüz yeni teklif yapılmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki!

29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 karşılaşmada görev aldı ve 3 asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki!

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki!

Profesyonel futbol kariyerine Oyak Renaultspor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki!

Sırasıyla Yeşil Bursa, Altınordu, Tire 1922 Spor, Menemen Belediye ve Sivasspor formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki!

2020 yılında Sivasspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki!

1.74 cm boyundaki Mert Hakan, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki!

29 yaşındaki tecrübeli futbolcu 1 kez A Milli Takım formasını terletti.

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