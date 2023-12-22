FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'la karşılaşan Fenerbahçe'de, maçın son anlarında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a tepki büyük. Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli isme sosyal medyadan ateş püskürdü. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)
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Mert Hakan'ın tansiyonu yükseltmesi nedeniyle Fred'in de oyundan atıldığı görüşünde birleşen Fenerbahçe taraftarları, "Bir de kaptan olacak. Takıma yarar sağlayacağına daha çok zarar veriyor. Böyle Fenerbahçelilik olmaz. Fred de onun yüzünden oyundan atıldı. Galatasaray derbisi öncesinde bu yapılacak iş mi?" gibi ifadeler kullandılar.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert'e henüz yeni teklif yapılmadı.
29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 karşılaşmada görev aldı ve 3 asist yaptı.
MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?
19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Oyak Renaultspor altyapısında başladı.
Sırasıyla Yeşil Bursa, Altınordu, Tire 1922 Spor, Menemen Belediye ve Sivasspor formaları giydi.
2020 yılında Sivasspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.
1.74 cm boyundaki Mert Hakan, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
29 yaşındaki tecrübeli futbolcu 1 kez A Milli Takım formasını terletti.
Mert Hakan Yandaş'ın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...
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