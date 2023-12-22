Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yarın, 24 Aralık Pazar ve 25 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde hakem Arda Kardeşler görev alacak.

Süper Lig'de 18. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

YARIN

13.30 Sivasspor - İstanbulspor: Mert Güzenge

16.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Şansalan

19.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan

24 ARALIK PAZAR

13.30 Konyaspor - Kayserispor: Bahattin Şimşek

16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Arda Kardeşler

25 ARALIK PAZARTESİ

17.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

17.00 Alanyaspor - Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Pendikspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk