Haberler Fenerbahçe Alba Berlin - Fenerbahçe Beko CANLI izle! (Alba Berlin FB Beko canlı skor) THY EuroLeague maçı

Alba Berlin - Fenerbahçe Beko CANLI izle! (Alba Berlin FB Beko canlı skor) THY EuroLeague maçı

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin ile kozlarını paylaşıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçının CANLI skor takibi fotomac.com.tr'de...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 22:14 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 23:00
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Alba Berlin - Fenerbahçe Beko CANLI izle! (Alba Berlin FB Beko canlı skor) THY EuroLeague maçı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague'in 16. hafta maçında Alba Berlin'e konuk oluyor. Mercedes Benz Salonu'nda oynanan mücadeleyi Mehdi Difallah, Ioannis Foufis, Amit Balak hakem üçlüsü yönetiyor.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon EuroLeague'de 8 galibiyet ve 7 yenilgisi bulunuyor. Alba Berlin ise sezon EuroLeague'de çıktığı 15 maçta 3 galibiyet ve 12 yenilgi aldı.

CANLI SKOR

İLK PERİYOT SONA ERDİ: ALBA BERLIN 26-24 FENERBAHÇE BEKO

İLK YARI SONUCU: ALBA BERLIN 47-51 FENERBAHÇE BEKO

ALBA BERLIN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı 22 Aralık Cuma günü 22.15'te başladı. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

ARALARINDAKİ EUROLEAGUE MAÇLARI

Fenerbahçe Beko ile ALBA Berlin, EuroLeague tarihinde bugüne dek 10 kez kozlarını paylaştılar. Bu müsabakaların 6'sını Fenerbahçe, 4'ünü ise ALBA Berlin kazandı.

İki takım arasında geçen sezon son oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko, sahasında 101-86 kazanmıştı.

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