TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o yıldız büyük değere bindi!
Bir dönem Fenerbahçe formasını terleten ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların unutamadığı o futbolcu yeni takımında resmen değere bindi. Yıldız isimle ilgili son olarak çıkan haberler gündeme oturdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 12:08 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 12:15
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Güney Koreli yıldız Napoli forması ile istikrarlı performansını devam ettirmiş ve Napoli'nin uzun yıllardan sonra İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşmasında kilit rol oynayan isimlerden birisi olmuştu.
Futbolcu bu başarılı sezonun ardından 2023 yazında Alman ekibi Bayern Münih'e transfer olmuştu. Son olarak oyuncuyla ilgili Alman basınından dikkat çeken haberler geliyor.
Abendzeitung sitesinde yer alan haberde Kim Min Jae'nin kısa süre içerisinde Bayern Münih taraftarının sevgisini kazandığı vurgulandı. Oyuncunun Bundesliga'da çıktığı 14 karşılaşmada ilk 11'de forma şansı bulduğu ve teknik direktör Thomas Tuchel'in futbolcuya büyük güven duyduğu aktarıldı.
Ayrıca haberin devamında takımın bir diğer stoperi Dayot Upamecano'nun üç sezondur Bavyera ekibinin formasını terlettiği ama hala istenilen seviyeye ulaşamadığı belirtildi.
ASYA KUPASI'NA GİDECEK OLMASI TUCHEL'İ DÜŞÜNDÜRÜYOR!
Yer alan haberde Kim Min Jae'nin, Asya Kupası'nda ülkesi Güney Kore Milli Takımı'nın formasını terletecek olması nedeniyle Bundesliga'da beş maçı ve Lazio ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçını kaçıracağı aktarıldı.
Bu durumun takımın teknik direktörü Thomas Tuchel'i oldukça endişelendirdiği vurgulanıyor. Bu anlamda futbolcunun yokluğunda Bayern Münih'in, devre arası için Kim Min Jae yerine uygun bir yedek stoper arayışında olduğu ifade ediliyor.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min Jae ile ilgili gelişmeler futbol dünyası tarafından yakından takip ediliyor.
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