Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o yıldız büyük değere bindi!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o yıldız büyük değere bindi!

Bir dönem Fenerbahçe formasını terleten ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların unutamadığı o futbolcu yeni takımında resmen değere bindi. Yıldız isimle ilgili son olarak çıkan haberler gündeme oturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 12:08 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 12:15
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MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o yıldız büyük değere bindi!

Fenerbahçe'de bazı futbolcular kısa süre sarı-lacivertli formayı terletseler de taraftarların hafızasına kazınmayı başardılar.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o yıldız büyük değere bindi!

O oyunculardan birisi de Güney Koreli yıldız Kim Min Jae oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o yıldız büyük değere bindi!

Fenerbahçe'ye 2021 yazında Çin ekibi BJ Guoan'dan gelen Kim Min Jae sergilediği başarılı futbolla 2022 yaz transfer döneminde Napoli'nin yolunu tutmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o yıldız büyük değere bindi!

Güney Koreli yıldız Napoli forması ile istikrarlı performansını devam ettirmiş ve Napoli'nin uzun yıllardan sonra İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşmasında kilit rol oynayan isimlerden birisi olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o yıldız büyük değere bindi!

Futbolcu bu başarılı sezonun ardından 2023 yazında Alman ekibi Bayern Münih'e transfer olmuştu. Son olarak oyuncuyla ilgili Alman basınından dikkat çeken haberler geliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o yıldız büyük değere bindi!

Abendzeitung sitesinde yer alan haberde Kim Min Jae'nin kısa süre içerisinde Bayern Münih taraftarının sevgisini kazandığı vurgulandı. Oyuncunun Bundesliga'da çıktığı 14 karşılaşmada ilk 11'de forma şansı bulduğu ve teknik direktör Thomas Tuchel'in futbolcuya büyük güven duyduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o yıldız büyük değere bindi!

Ayrıca haberin devamında takımın bir diğer stoperi Dayot Upamecano'nun üç sezondur Bavyera ekibinin formasını terlettiği ama hala istenilen seviyeye ulaşamadığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o yıldız büyük değere bindi!

ASYA KUPASI'NA GİDECEK OLMASI TUCHEL'İ DÜŞÜNDÜRÜYOR!

Yer alan haberde Kim Min Jae'nin, Asya Kupası'nda ülkesi Güney Kore Milli Takımı'nın formasını terletecek olması nedeniyle Bundesliga'da beş maçı ve Lazio ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçını kaçıracağı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o yıldız büyük değere bindi!

Bu durumun takımın teknik direktörü Thomas Tuchel'i oldukça endişelendirdiği vurgulanıyor. Bu anlamda futbolcunun yokluğunda Bayern Münih'in, devre arası için Kim Min Jae yerine uygun bir yedek stoper arayışında olduğu ifade ediliyor.

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