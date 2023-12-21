TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar
Ocak ayında savunmaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertliler son olarak gündemine Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic'i almıştı. Atletico Madrid stoper oyuncusu için flaş bir karar verdi. İşte detaylar... (Enes Cevahirci / Dış haberler) | FB SPOR HABERLERİ
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FRED DERBİDE YER ALAMAYACAK!
Kayserispor maçının son dakikasında kırmızı kart gören Fred, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
Kayserispor maçının ardından sarı lacivertliler ara vermeden derbi hazırlıklarına başladı.
Diğer yandan ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçeli kurmaylar çalışmalarına hız verdi.
3 kulvarda mücadele eden sarı lacivertliler rotasyonlu kadro kurmanın planlarını yapıyor.
Stoper hattına takviye yapmak isteyen Kanarya'nın gündemine Stefan Savic gelmişti.
Yıldız oyuncudan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
MENAJERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI!
Savic'in menajeri Zarko Pelicic, "Fenerbahçe ile Savic konusunda pazarlık yaptığımız doğru değil. Futbolcunun Atletico Madrid'le geçerli bir sözleşmesi var." ifadelerini kullanmıştı.
Ancak İspanyol basını Savic için Fenerbahçe iddiasını yeniledi.
İşte haberin detayları...
Elgoldigital'de yer alan habere göre Atletico Madrid, Diego Simeone'nin gözüne giremeyen Savic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Madrid kulübünün Savic için beklediği ücret resmen açıklandı.
Atletico, Savic'in serbest bırakılması için 5 milyon euroyu kabul edecek.
Haberde, Savic'e Suudi Arabistan'dan Al Shabab ve Türkiye'den Fenerbahçe'nin teklif yaptığı aktarıldı.
Stefan Savic bu sezon Atletico Madrid formasıyla 13 maçta görev aldı.
32 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
Karadağ Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Savic, 72 müsabakada görev alırken 9 gollük katkı sağladı.
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