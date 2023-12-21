Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

Ocak ayında savunmaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertliler son olarak gündemine Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic'i almıştı. Atletico Madrid stoper oyuncusu için flaş bir karar verdi. İşte detaylar... (Enes Cevahirci / Dış haberler) | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 19:17
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

Sarı lacivertliler gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı 4-3 kazandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri Michy Batshuayi(3) ve Cengiz Ünder kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

FRED DERBİDE YER ALAMAYACAK!

Kayserispor maçının son dakikasında kırmızı kart gören Fred, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

Kayserispor maçının ardından sarı lacivertliler ara vermeden derbi hazırlıklarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

Diğer yandan ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçeli kurmaylar çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

3 kulvarda mücadele eden sarı lacivertliler rotasyonlu kadro kurmanın planlarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

Stoper hattına takviye yapmak isteyen Kanarya'nın gündemine Stefan Savic gelmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

Yıldız oyuncudan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Savic'in menajeri Zarko Pelicic, "Fenerbahçe ile Savic konusunda pazarlık yaptığımız doğru değil. Futbolcunun Atletico Madrid'le geçerli bir sözleşmesi var." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

Ancak İspanyol basını Savic için Fenerbahçe iddiasını yeniledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

İşte haberin detayları...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

Elgoldigital'de yer alan habere göre Atletico Madrid, Diego Simeone'nin gözüne giremeyen Savic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

Madrid kulübünün Savic için beklediği ücret resmen açıklandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

Atletico, Savic'in serbest bırakılması için 5 milyon euroyu kabul edecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

Haberde, Savic'e Suudi Arabistan'dan Al Shabab ve Türkiye'den Fenerbahçe'nin teklif yaptığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

Stefan Savic bu sezon Atletico Madrid formasıyla 13 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

32 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Savic müjdesi! Atletico Madrid'den flaş karar

Karadağ Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Savic, 72 müsabakada görev alırken 9 gollük katkı sağladı.

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