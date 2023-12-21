Kayseri'de Fener alayı

Lide Fenerbahçe, lider gittiği Kayseri'den lider döndü... Maça oldukça etkili başlayan sarı-lacivertliler, 8. dakikada Cengiz Ünder'in şık golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda Cengiz'in Fenerbahçe forması altında attığı ilk goldü. Farkı artırmak için Kayserispor kalesine yüklenen sarı- lacivertliler, Michy Batshuayi'nin muhteşem golüyle 40. dakikada iki farklı üstünlüğü yakaladı. İlk yarının bu skorla bitmesi beklenirken, 45+4'te Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan uzun topta Kemen ağları sarstı ve Kayserispor farkı bire indirdi.

90 DAKİKA HEYECAN FIRTINASI

İKİNCİ yarı da ilk yarıda olduğu gibi heyecan fırtınası içinde geçti... 40'ta ağları sarsan Batshuayi, 50'de bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin ikinci Fenerbahçe'nin üçüncü golünü Kayserispor ağlarına bıraktı. Bu golden altı dakika sonra Kayserispor penaltı kazandı. Topun başına geçen Mame Thiam farkı bire indirdi. 73'te ise bu kez Cardoso sahne aldı ve Dominik Livakovic'i mağlup ederek skoru 3-3'e getirdi. 79'da ise bu kez Fenerbahçe penaltı kazandı. Günün kahramanı Batshauyi, beyaz noktadan topu bir kez daha ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu tayin etti.

OSAYİ'DEN TEPKİ

Fenerbahçe'de Osayi Samuel, itirazlar yüzünden oyundan atılan Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki gösterdi. Nijeryalı oyuncu, "Neden neden neden" diyerek takım arkadaşına yaptığı yanlışı anlatmaya çalıştı.

PENALTILARIN KAHRAMANI

Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Alexander Djiku, dün maçta verilen iki penaltıda da başrol oyuncusu oldu. Önce ceza sahasında topa eliyle müdahale eden Djiku, Kayseri'ye penaltı kazandırdı. Ardından 78'de kazanılan penaltıda kafa vuruşu yapan isimdi.

HATANIN ADI SERDAR

Ligde en son 28 Eylül'deki Başakşehir maçında forma giyen ve sonrasında sakatlanan Serdar Aziz, Becao'nun yokluğunda dün aylar sonra sahaya çıktı. Djiku'nun partneri olarak görev yapan tecrübeli stoper, karşılaşmanın 45+4'üncü dakikasında yaptığı hatayla takımının gol yemesine sebep oldu. Serdar Aziz 81'de çıktı.

DERBİ KESİĞİ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisini düşünerek, sarı kart ceza sınırındaki İrfan Can Kahveci ile Miguel Crespo'yu Kayseri deplasmanında yedeğe çekti. İrfan Can, 72'de Cengiz Ünder'in yerine oyuna girdi. Crespo ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

PATATES TARLASI

Kayseri-F.Bahçe maçında stadın zemini kötüydü. Futbolcular sıkıntı yaşarken, sakatlık olmaması ise tamamen bir şanstı. Futbolseverler sosyal medyada saha zemini için "patates tarlası" yakıştırması yaptı.

THIAM 12 DEDİ

Kayserispor'un yıldızı Mame Thiam, Fenerbahçe'yi de boş geçmedi. 31 yaşındaki oyuncu, dün takımının kazandığı penaltıyı gole çevirdi ve gol sayısını 12'ye yükselterek, krallık yarışında iddiasını sürdürdü.

FRED DERBiDE YOK

Uzun süren sakatlığını atlatan ve Sivasspor maçıyla birlikte sahalara dönen Fred, dün de Fenerbahçe adına sahanın en iyilerindendi. Cengiz Ünder'in attığı golün pasını veren Brezilyalı oyuncu, bu sezon ligdeki 2, toplamda ise 6'ıncı asistini yaptı. Ancak dakikalar 90+7'yi gösterdiğinde Kayserispor serbest vuruş kazandı. Fred de bu pozisyonda hakem Zorbay Küçük'e sert itiraz edince direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Mert Hakan da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. İki oyuncu da pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Süper Kupa'da ise sahadalar.