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Kayseri Başkanı Çamlı'dan çağrı: Hakem konuşmayalım
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, F.Bahçe maçı sonrası konuştu. Çamlı, "Ben buradan futbol kamuoyuna ve Türkiye'ye çağrıda bulunmak istiyorum. Sahada mücadele eden futbolcular, teknik heyet, başkanlar sakin olalım. Futbol sahalarını kaos ortamlarına çevirmek istiyorsak bu işi bırakalım. Hakem hata da yapabilir. Nihayetinde hiçbiri bizim düşmanımız değil. Bunlar bizim Türk çocukları. Biz bu ligi kendi çocuklarımızla oynayacağız. F.Bahçe'yi tebrik ediyorum. Oynadı ve kazandı. Sürekli hakemler üzerinden futbolun konuşulmasını istemiyoruz. Bizler de kendimize çekidüzen vermek zorundayız. Futbolcular da hakeme yardımcı olmak zorunda. Yurt dışından hakem getirelim de yabancı hakemlere maç mı yönettirelim! Yakışır mı bu! Hakemler de kendi performanslarına bakacaklar. Biz bundan sonra asla hakem konuşmayacağız. 5 tane penaltımız verilmese dahi konuşmayacağız. Bir serbest bırakalım, hiç kimse kimsenin düşmanı değil. Kulüp başkanı olarak çağrıda bulunuyorum, gelin bu hakemleri rahat bırakalım. Sahada savaşa çıkmıyoruz. Nihayetinde bir spor karşılaşması. Buraya gelen on binler buraya mutlu olmak için geliyor" dedi.
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