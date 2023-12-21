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İsmail Kartal'dan 4 değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, dünkü Kayserispor maçının 11'inde Beşiktaş derbisine göre dört değişikliğe gitti. 62 yaşındaki çalıştırıcı, stoperde cezalı Samet Akaydin'in yerine sakatlığını atlatan Serdar Aziz'e formayı verdi. Ön liberoda İsmail Yüksek şans bulurken, sağ kanatta ise Cengiz Ünder 11 başladı. Kartal, Dzeko'nun yokluğunda da Batshuayi'yi ileri uçta görevlendirdi.
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