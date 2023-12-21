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Ferdi: Derbiyi de alacağız
Fenerbahçe'nin başarılı ismi Ferdi Kadıoğlu, Kayserispor karşısında görevini yapan isimler arasında yer aldı. Defansta ve hücumda etkili olmaya çalışan genç futbolcu, maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Kırmızı kartların kendilerini üzdüğünü belirten Ferdi, “Ne olursa olsun derbiyi de kazanacağız” diye konuştu.
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