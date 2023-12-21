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Biletler bugün satışa sunulacak
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın biletleri satışa bugün satışa çıkacak. 24 Aralık Pazar akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletlerini saat 11.00'de öncelikli olanlar alabilecek. Genel satış ise cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak. Ligde lideri belirleyecek dev karşılaşmanın bilet fiyatları 1100 ile 6600 TL arasında değişiyor.
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