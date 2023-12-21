Batshuayi patladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 yendi. Sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi hat-trick yaparken, diğer gol Cengiz Ünder'den geldi. Bu galibiyetle puanını 43'e yükselten Fenerbahçe, liderliğini sürdürürken üst üste 4. galibiyetini elde etti. Bu sezon Süper Lig'de 8 müsabakada forma şansı bulan ancak ilk kez 11 başlayan Michy Batshuayi, Kayserispor filelerini 3 kez havalandırdı. Belçikalı forvet, geçtiğimiz sezon oynanan İstanbulspor maçında da hat-trick yaparken, sarı-lacivertli formayla ikinci kez bu başarıyı tekrarladı. 30 yaşındaki futbolcu, ligdeki ilk gollerini bu maçta atarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise takımı adına 5 gol kaydetti. 30 yaşındaki futbolcu maç sonrası, "3 gol attım ve çok mutluyum. Buna ihtiyacım vardı. Zor bir deplasmandan 3 puanla dönmek çok önemli. Bunu başardık ve artık Galatasaray derbisine odaklanacağız. İyi hazırlanacağız" ifadesini kullandı.

KARTAL'DAN KIRMIZI AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kırmızı kartların nasıl olduğuna anlam veremediğini, oyuncularla detaylı bir şekilde konuşacağını açıkladı. Kartal şunları söyledi: Maça iyi hazırlandık. 2-0'dan sonra çok daha rahat 3'ü, 4'ü bulabilirdik. Devre biterken savunmada anlaşmazlık oldu, 2-1. İkinci yarı 3-1 yaptık, kendi basit hatalarımızdan goller yedik. Böyle basit goller yememeliyiz. 3-3 olunca, ortam da gerildi. 4-3 kazandık, galibiyet güzel. Biz bu kadar kolay gol yememeliyiz. 3 puan aldık ama biraz hasarlı oldu. Gördüğümüz kırmızı kartlar var. Bu kırmızı kartlar nasıl oldu? Daha oyuncularla detaylı konuşmadım. Konuştuktan sonra değerlendirmemiz olacak. G.Saray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız."