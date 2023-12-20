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TRANSFER HABERİ: Atletico Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geldi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de stoper harekatı tam gaz devam ediyor. Savunma hattındaki rotasyonu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliiler, İspanyol devi Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu için devreye girdi. Transferi bir an önce bitirmek isteyen yönetim, başarılı oyuncunun menajerini İstanbul'a getirdi. İşte o isim ve flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Atletico Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geldi

Stoper arayan Fenerbahçe'nin listesine flaş bir isim daha girdi.

TRANSFER HABERİ: Atletico Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geldi

Ocak ayına büyük önem veren sarı-lacivertliler, önceliği savunma hattına verdi.

TRANSFER HABERİ: Atletico Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geldi

Nokta atışı bir takviye yapmak isteyen Kanarya, transferde ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERİ: Atletico Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geldi

İşi sıkı tutan yönetim, hedefteki isimler hakkında detaylı araştırmalar yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Atletico Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geldi

Bu sezon yaşanan üst üste sakatlıklar nedeniyle savunma hattında sıkıntılı bir duruma düşen Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında aynı sorunu yaşamak istemiyor.

TRANSFER HABERİ: Atletico Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geldi

Öte yandan Brezilyalı stoper Becao'nun sakatlıktan nasıl döneceği merak konusu.

TRANSFER HABERİ: Atletico Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geldi

Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan Fenerbahçe, transferde düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Atletico Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geldi

Önemli bir yıldızı renklerine bağlamayı amaçlayan Kanarya, rotayı İspanya'ya kırdı.

TRANSFER HABERİ: Atletico Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geldi

STEFAN SAVIC LİSTEYE ALINDI!
Sarı-lacivertliler, İspanyol devi Atletico Madrid'in yıldızı Stefan Savic'e kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ: Atletico Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geldi

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ!
32 yaşındaki Karadağlı futbolcunun menajerinin İstanbul'a geldiği ve sarı-lacivertli yönetimle pazarlık masasına oturduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Atletico Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geldi

İspanyol kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Savic, Karadağ Milli Takımı'nın da değişmez isimleri arasında.

TRANSFER HABERİ: Atletico Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geldi

Başarılı stoper, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 13 maçta sahaya çıktı.

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