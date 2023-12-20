TRANSFER HABERİ: Atletico Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeri İstanbul'a geldi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de stoper harekatı tam gaz devam ediyor. Savunma hattındaki rotasyonu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliiler, İspanyol devi Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu için devreye girdi. Transferi bir an önce bitirmek isteyen yönetim, başarılı oyuncunun menajerini İstanbul'a getirdi. İşte o isim ve flaş gelişmelerin detayları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ocak ayına büyük önem veren sarı-lacivertliler, önceliği savunma hattına verdi.
Nokta atışı bir takviye yapmak isteyen Kanarya, transferde ince eleyip sık dokuyor.
İşi sıkı tutan yönetim, hedefteki isimler hakkında detaylı araştırmalar yapıyor.
Bu sezon yaşanan üst üste sakatlıklar nedeniyle savunma hattında sıkıntılı bir duruma düşen Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında aynı sorunu yaşamak istemiyor.
Öte yandan Brezilyalı stoper Becao'nun sakatlıktan nasıl döneceği merak konusu.
Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan Fenerbahçe, transferde düğmeye bastı.
Önemli bir yıldızı renklerine bağlamayı amaçlayan Kanarya, rotayı İspanya'ya kırdı.
STEFAN SAVIC LİSTEYE ALINDI!
Sarı-lacivertliler, İspanyol devi Atletico Madrid'in yıldızı Stefan Savic'e kancayı taktı.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ!
32 yaşındaki Karadağlı futbolcunun menajerinin İstanbul'a geldiği ve sarı-lacivertli yönetimle pazarlık masasına oturduğu belirtildi.
İspanyol kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Savic, Karadağ Milli Takımı'nın da değişmez isimleri arasında.
Başarılı stoper, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 13 maçta sahaya çıktı.
Bu karşılaşmalarda 934 dakika sahada kaldı.
Karadağ Milli Takımı'nda 72 müsabakada görev alan Savic, 9 gollük katkı verdi.
32 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
DİĞER