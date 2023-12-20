Haberler Fenerbahçe Stefan Savic'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transferi...

Stefan Savic'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transferi...

Son dakika spor haberi: Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ocak ayında yıldız bir stoperi kadrosuna katmak istiyor. Hummalı bir operasyon yürüten sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid'de forma giyen Stefan Savic ile ilgilendiği iddia edilmişti. Karadağlı futbolcunun menajerinden Fenerbahçe açıklaması geldi. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 20:36
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BURAK ŞENTÜRK
Stefan Savic'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transferi...

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Stefan Savic hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Stefan Savic'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transferi...

Son olarak Kayserispor'u 4-3 mağlup eden sarı-laciverlilerde operasyon hız kesmeden devam ediyor.

Stefan Savic'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transferi...

Eksik bölgeleri belirleyen Kanarya'da orta saha, stoper ve santrfor mevkilerine takviye planlanıyor.

Stefan Savic'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transferi...

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında savunma hattında yaşanan sıkıntı göze çarptı.

Stefan Savic'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transferi...

Stoperlerin üst üste sakatlanmasının ardından büyük sorun yaşayan sarı-lacivertliler, beklenmedik puan kayıpları yaşadı.

Stefan Savic'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transferi...

Djiku ve Serdar Aziz'in iyileşmesiyle eli rahatlayan Kanarya'da Becao'nun sakatlığı sürüyor.

Stefan Savic'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transferi...

Savunma rotasyonunu kuvvetlendirmek isteyen yönetim, transfer için düğmeye bastı.

Stefan Savic'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transferi...

Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, yıldız isimleri listeye aldı.

Stefan Savic'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transferi...

Hedefteki oyuncularla temaslarda bulunan sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim girdi.

Stefan Savic'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transferi...

Stoper arayan Kanarya'nın Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic ile ilgilendiği iddia edildi.

Stefan Savic'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transferi...

SAVIC'İN MENAJERİ KONUŞTU!
Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı öne sürülen Savic'in menajeri Zarko Pelicic'ten transfer açıklaması geldi.

Stefan Savic'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transferi...

"FENERBAHÇE İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"
Karadağ basınına konuşan Pelicic, söz konusu transfer iddialarını yalanladı.

Stefan Savic'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transferi...

Yıldız oyuncunun menajeri Zarko Pelicic, "Fenerbahçe ile Savic konusunda pazarlık yaptığımız doğru değil. Futbolcunun Atletico Madrid'le geçerli bir sözleşmesi var."

Stefan Savic'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transferi...

"İstanbul'dayım ama bu Savic hakkında değil. Diğer oyuncularla ilgili görüşmeler yaptım." ifadelerini kullandı.

Stefan Savic'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transferi...

Bu sezon Atletico Madrid ile 13 maçta sahaya çıkan Stefano Savic'in kulübündeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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