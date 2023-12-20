Stefan Savic'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transferi...

Yıldız oyuncunun menajeri Zarko Pelicic, "Fenerbahçe ile Savic konusunda pazarlık yaptığımız doğru değil. Futbolcunun Atletico Madrid'le geçerli bir sözleşmesi var."

"İstanbul'dayım ama bu Savic hakkında değil. Diğer oyuncularla ilgili görüşmeler yaptım." ifadelerini kullandı.