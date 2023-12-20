Stefan Savic'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transferi...
Son dakika spor haberi: Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ocak ayında yıldız bir stoperi kadrosuna katmak istiyor. Hummalı bir operasyon yürüten sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid'de forma giyen Stefan Savic ile ilgilendiği iddia edilmişti. Karadağlı futbolcunun menajerinden Fenerbahçe açıklaması geldi. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında savunma hattında yaşanan sıkıntı göze çarptı.
Stoperlerin üst üste sakatlanmasının ardından büyük sorun yaşayan sarı-lacivertliler, beklenmedik puan kayıpları yaşadı.
Djiku ve Serdar Aziz'in iyileşmesiyle eli rahatlayan Kanarya'da Becao'nun sakatlığı sürüyor.
Savunma rotasyonunu kuvvetlendirmek isteyen yönetim, transfer için düğmeye bastı.
Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, yıldız isimleri listeye aldı.
Hedefteki oyuncularla temaslarda bulunan sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim girdi.
Stoper arayan Kanarya'nın Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic ile ilgilendiği iddia edildi.
SAVIC'İN MENAJERİ KONUŞTU!
Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı öne sürülen Savic'in menajeri Zarko Pelicic'ten transfer açıklaması geldi.
"FENERBAHÇE İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"
Karadağ basınına konuşan Pelicic, söz konusu transfer iddialarını yalanladı.
Yıldız oyuncunun menajeri Zarko Pelicic, "Fenerbahçe ile Savic konusunda pazarlık yaptığımız doğru değil. Futbolcunun Atletico Madrid'le geçerli bir sözleşmesi var."
"İstanbul'dayım ama bu Savic hakkında değil. Diğer oyuncularla ilgili görüşmeler yaptım." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Atletico Madrid ile 13 maçta sahaya çıkan Stefano Savic'in kulübündeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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