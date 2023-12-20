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Kayserispor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Mondihome Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. RGH Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadelede Zorbay Küçük düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 17:01 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 17:21
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Kayserispor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor.

7 maçtır kaybetmeyen ve serisini devam ettirmek isteyen Mondihome Kayserispor ile Ligin lideri Fenerbahçe, RGH Enertürk Enerji Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MONDIHOME KAYSERİSPOR - FENERBHAÇE MAÇI 11'LERİ

Mondihome Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Hosseini, Attamah, Gökhan, Karimi, Kartal, Kemen, Cardoso, Boa Morte, Thiam.

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Serdar, Osayi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi.

MONDIHOME KAYSERİSPOR - FENERBHAÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mondihome Kayserispor - Fenerbahçe maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Samet Akaydın'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Edin Dzeko ile Miha Zajc ve Ryan Kent zorlu deplasmanda forma giyemedi.

İRFAN VE CRESPO SINIRDA

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI FARKLI SKORLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-0'lık skorla aldı. 20 Şubat 2005'te Kadıköy'de oynanan müsabaka en farklı galibiyet olarak oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti. 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında İstanbul'da oynanan lig maçları, en gollü (3-3) karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 7 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 19 puan topladı. Dış sahada Galatasaray ile birlikte en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, 7 maçın 6'sında ise kalesini gole kapattı.

FENERBAHÇE LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de ilk 15 hafta itibarıyla en yüksek puan aldığı sezonlardan birini yaşayan Fenerbahçe, geride kalan 15 haftanın 14'ünde rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 40 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 12 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

KAYSERİSPOR'DAN 7 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde çıkışını sürdüren Kayserispor, son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ile 19 puan topladı. Ligde 3. sıraya kadar yükselen Kayseri ekibi sahasında ise mağlubiyet yaşamadı. İç sahada 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALIYOR

Kayserispor - Fenerbahçe maçında oynanacak müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve İlker Takpak yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan.

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