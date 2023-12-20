Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Kayserispor maçı öncesi flaş derbi sözleri!

İsmail Kartal'dan Kayserispor maçı öncesi flaş derbi sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mondihome Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Bu kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 16:17 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 17:17
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İsmail Kartal'dan Kayserispor maçı öncesi flaş derbi sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mondihome Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor.

Bu kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Sonuçta gerçekten son dönemde Recep Hoca ile birlikte önemli bir çıkış yakaladı Kayserispor. İyi mücadele ediyorlar, iyi sonuçlar alıyorlar. Biz de futbol oynayan takımlardan birisiyiz. Kendimize göre güçlü bir oyunumuz var. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç. Kazanmak istiyoruz. 3 puanla evimize dönmek istiyoruz.

Bugüne gelinceye kadar derbiyle ilgili hiçbir şey konuşmadık. Sadece Kayserispor maçına odaklandık. Buraya böyle hazırlanarak geldik. İnşallah çalışmalarımız sahaya güzel bir şekilde yansır. Ondan sonra derbiyi düşüneceğiz.

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