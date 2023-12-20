Haberler Fenerbahçe Fred'den Kayserispor maçı sonrası flaş paylaşım: Herkes bize karşı!

Fred'den Kayserispor maçı sonrası flaş paylaşım: Herkes bize karşı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, 90+8. dakikasında kırmızı kart gördüğü Kayserispor maçının ardından flaş bir paylaşım yaptı ve "Herkes bize karşı olsa da eve üç puanla dönüyoruz. Teşekkürler Tanrım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 21:30 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 21:32
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Fred'den Kayserispor maçı sonrası flaş paylaşım: Herkes bize karşı!

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-3 mağlup ettiği olaylı maçın ardından yıldız isim Fred'den flaş bir paylaşım geldi.

Sarı lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcusu, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından, "Herkes bize karşı olsa da eve üç puanla dönüyoruz. Teşekkürler Tanrım" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Fred daha sonra bu paylaşımını sildi.

GALATASARAY DERBİSİNDE YOK

Kayserispor maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Fred, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

"KÜFÜR ETMEDİM" DEDİ

Kırmızı kart gören Fred'in maç bitiminde soyunma odasında takım arkadaşlarına "Hakeme kesinlikle küfür etmedim" dediği iddia edildi.

BRANCO'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Öte yandan, Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco da Kayserispor karşılaşmasının ardından bir paylaşımda bulundu.

Branco paylaşımında "Her şeye ve herkese karşı" ifadelerini kullandı.

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