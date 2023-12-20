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Fenerbahçe'de Osayi Samuel'den Galatasaray derbisi açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Osayi Samuel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Nijeryalı oyuncu, Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılamak istediklerini ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 21:43
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Fenerbahçe'de Osayi Samuel'den Galatasaray derbisi açıklaması!

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Kayserispor'u 4-3 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Zor bir maçtı. Zor bir takıma karşı oynayacaktık. İyi bir takıma karşı oynayacaktık. Düşündüğümüz gibi oldu. İyi savaşmamız gerekiyordu, bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bizim için en önemli şey olan galibiyeti elde ettik." dedi.

Ayrıca Galatasaray derbisi hakkında konuşan Osayi, "Tabii ki büyük bir derbi. Bu derbinin önemimi biliyoruz. Onlar da bizi yenmek isteyeceklerdir. Ama bizler de kendimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Takım olarak şu anda sahip olduğumuz öz güvenle herkesi yenebileceğimizi düşünüyoruz. O maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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