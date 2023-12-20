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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan kırmızı kartlar için açıklama! "

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 19:48 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 19:53
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan kırmızı kartlar için açıklama! "

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor'u deplasmanda 4-3 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Maça iyi hazırlandık. 2-0'dan sonra çok daha rahat 3'ü, 4'ü bulabilirdik. Devre biterken savunmada anlaşmazlık oldu, 2-1. İkinci yarı 3-1 yaptık, kendi basit hatalarımızdan goller yedik. Böyle basit goller yememeliyiz. 3-3 olunca, ortam da gerildi. 4-3 kazandık, galibiyet güzel. Biz bu kadar kolay gol yememeliyiz. 3 puan aldık ama biraz hasarlı oldu."

"BU KIRMIZI KARTLAR NASIL OLDU?"

"Gördüğümüz kırmızı kartlar var. Bu kırmızı kartlar nasıl oldu? Daha oyuncularla detaylı konuşmadım. Konuştuktan sonra değerlendirmemiz olacak."

"DERBİYE EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

"Hafta sonu oynayacağımız Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız."

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