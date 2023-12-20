Fenerbahçe'de Edin Dzeko planı! Galatasaray derbisinde...
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı kafilesinde yer almayan Edin Dzeko için akıllarda Galatasaray derbisinde oynayıp oynayamayacağı belirsizliği sürüyor. Sarı-lacivertlilerde bu noktada İsmail Kartal'ın asıl planı ortaya çıktı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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ÇÖZÜM ARANIYOR
Takım için büyük önemi olan Dzeko, sistemin de en önemli parçası.
Hava topları ve golcülüğünün yanı sıra oyun kurucu özelliği de bulunuyor. Bu yüzden teknik heyet, futbolcunun yokluğuna çözüm arıyor.
KARAR MAÇ SAATİNDE
Kayserispor karşısında bugün yıldız futbolcunun yokluğunda Batshuayi'nin oynaması beklenirken, Umut Nayir ihtimali de söz konusu...
Milliyet'te yer alan haberde fiziksel olarak Dzeko ve Umut benzer özelliklere sahip. Bu nedenle Boşnak oyuncunun yokluğunda bu alternatifin de masada olduğu ifade edildi. Son kararın maç saatinde verileceği ifade edildi.
DERBİ DÜŞÜNÜLDÜ
Teknik heyet Kayserispor maç kadrosunu yaparken bile derbiyi düşündü.
Hafta sonu Galatasaray ile oynanacak mücadele, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor.
Sadece puan değil, psikolojik açıdan da önemli. Bu yüzden teknik heyet bu maça en iyi isimlerle çıkmak istiyor.
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