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Fenerbahçe'de Edin Dzeko planı! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı kafilesinde yer almayan Edin Dzeko için akıllarda Galatasaray derbisinde oynayıp oynayamayacağı belirsizliği sürüyor. Sarı-lacivertlilerde bu noktada İsmail Kartal'ın asıl planı ortaya çıktı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 10:35
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko planı! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe'de Edin Dzeko derbi maça hazır olacak.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko planı! Galatasaray derbisinde...

Kayserispor maçı kadrosunda yer almayan futbolcu, tedavi ve çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko planı! Galatasaray derbisinde...

ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

Tecrübeli futbolcu, ağrısı sebebiyle MR çektirdi. Çok ciddi bir durumu olmayan Dzeko'nun, arka adalesinde zorlanma tespit edildi.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko planı! Galatasaray derbisinde...

ÇÖZÜM ARANIYOR

Takım için büyük önemi olan Dzeko, sistemin de en önemli parçası.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko planı! Galatasaray derbisinde...

Hava topları ve golcülüğünün yanı sıra oyun kurucu özelliği de bulunuyor. Bu yüzden teknik heyet, futbolcunun yokluğuna çözüm arıyor.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko planı! Galatasaray derbisinde...

KARAR MAÇ SAATİNDE

Kayserispor karşısında bugün yıldız futbolcunun yokluğunda Batshuayi'nin oynaması beklenirken, Umut Nayir ihtimali de söz konusu...

Fenerbahçe'de Edin Dzeko planı! Galatasaray derbisinde...

Milliyet'te yer alan haberde fiziksel olarak Dzeko ve Umut benzer özelliklere sahip. Bu nedenle Boşnak oyuncunun yokluğunda bu alternatifin de masada olduğu ifade edildi. Son kararın maç saatinde verileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko planı! Galatasaray derbisinde...

DERBİ DÜŞÜNÜLDÜ

Teknik heyet Kayserispor maç kadrosunu yaparken bile derbiyi düşündü.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko planı! Galatasaray derbisinde...

Hafta sonu Galatasaray ile oynanacak mücadele, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor.

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