Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Biletleri kesildi
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde takviye yapılacak mevkiler ve takımdan gönderilmesi planlanan isimler netleşmeye başladı. Teknik direktör İsmail Kartal, 2 ismin biletini kesti. İşte ayrıntılar...
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Takımda düşünülmeyen isimler ve takviye yapılacak mevkiler belirlenmeye başladı.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın biletini kestiği isimler belli oldu.
Sezon başında transfer edilen Ryan Kent ve geçtiğimiz sezon takıma dahil olan Joshua King, deneyimli teknik adamın planları arasında yer almıyor.
Kanarya'da iki oyucuyla da ocak ayında yolların ayrılması planlanıyor.
Her iki yıldız da İngiliz takımlarının takibinde.
5 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin bu oyunculardan 5 milyon euronun üzerinde bir gelir beklentisi içinde olduğu öğrenildi.
Kadroda düşünülmeyen 2 isimden Ryan Kent'in sar-lacivertliler ile 2027 yılına kadar söyleşmesi bulunurken, Joshua King'in kontratı sezon sonunda bitiyor.
Kent, bu sezon 8'i ilk 11 olmak üzere 15 maçta görev yaptı ve 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.
King ise 4'ü ilk 11 olmak üzere 14 karşılaşmada forma giydi ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Ryan Kent'i güncel piyasa değeri 8 milyon euro. King'e biçilen değer ise 4.1 milyon euro.
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