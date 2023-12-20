Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Biletleri kesildi

Kadroda düşünülmeyen 2 isimden Ryan Kent'in sar-lacivertliler ile 2027 yılına kadar söyleşmesi bulunurken, Joshua King'in kontratı sezon sonunda bitiyor.

Kent, bu sezon 8'i ilk 11 olmak üzere 15 maçta görev yaptı ve 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.