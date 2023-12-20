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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Biletleri kesildi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde takviye yapılacak mevkiler ve takımdan gönderilmesi planlanan isimler netleşmeye başladı. Teknik direktör İsmail Kartal, 2 ismin biletini kesti. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 09:40
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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Biletleri kesildi

Yaz transfer dönemindeki yıldız transferleriyle iddialı giriş yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Biletleri kesildi

Mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, devre arasında da takıma takviye yaparak elini güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Biletleri kesildi

Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Biletleri kesildi

Takımda düşünülmeyen isimler ve takviye yapılacak mevkiler belirlenmeye başladı.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Biletleri kesildi

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın biletini kestiği isimler belli oldu.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Biletleri kesildi

Sezon başında transfer edilen Ryan Kent ve geçtiğimiz sezon takıma dahil olan Joshua King, deneyimli teknik adamın planları arasında yer almıyor.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Biletleri kesildi

Kanarya'da iki oyucuyla da ocak ayında yolların ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Biletleri kesildi

Her iki yıldız da İngiliz takımlarının takibinde.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Biletleri kesildi

5 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin bu oyunculardan 5 milyon euronun üzerinde bir gelir beklentisi içinde olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Biletleri kesildi

Kadroda düşünülmeyen 2 isimden Ryan Kent'in sar-lacivertliler ile 2027 yılına kadar söyleşmesi bulunurken, Joshua King'in kontratı sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Biletleri kesildi

Kent, bu sezon 8'i ilk 11 olmak üzere 15 maçta görev yaptı ve 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Biletleri kesildi

King ise 4'ü ilk 11 olmak üzere 14 karşılaşmada forma giydi ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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