Fenerbahçe zirve aşkına!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında bugün Mondihome Kayserispor'a konuk olacak. RGH Enertürk Enerji Stadı'ndaki bu mücadele saat 17.00'de başlayacak. Düdük ise Zorbay Küçük'te... Haftaya Galatasaray'ın önünde lider giren sarı-lacivertlilerde hedef; sahadan üç puanla ayrılarak hafta sonu oynanacak Galatasaray derbi öncesinde ezeli rakibine karşı avantajını korumak. Teknik direktör İsmail Kartal, öğrencilerinden bu zorlu 90 dakikada zafer istedi.

ÖNCELİĞİMİZ KAYSERİ

İdmanda futbolcularla kısa bir toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcı, maçın önemini bir kez daha anlattı ve "Kayserispor, ligin en zorlu takımlarından biri tanesi. Kendi evlerinde çok iyi performans ortaya koyuyorlar ki puan durumundan da bunu görebiliyorsunuz. Sizden isteğim kendi oyunumuzu sahaya yansıtalım ve lider gidiyoruz, lider dönelim. Önceliğimiz Kayserispor maçı. Galatasaray derbisini aklınızın ucuna bile getirmeyin. Önce Kayseri'yi yenelim sonra derbiye bakalım" dedi.

5 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı kart cezalısı Samet Akaydin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Dzeko, Becao ve Zajc, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Kent de kadroda yok.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Hasan Ali, Karimi, Kemen, Morte, Ramazan, Cardoso, Thiam

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Batshuayi

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, yaptığı idmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın ana bölümünde maç taktiği üzerinde duruldu. İdman sonrasında takım 16.30'da Kayseri'ye hareket etti. 17.30 gibi kente inen sarı-lacivertli kafile ardından otele geçti.

ZORBAY KÜÇÜK'LE TEK YENİLGİ

Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesinde düdük çalacak olan Zorbay Küçük, sarı-lacivertlilerin 11. karşılaşmasını yönetecek. 31 yaşındaki hakemin düdük çaldığı 10 karşılaşmada Fenerbahçe, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Kayserispor ise Zorbay Küçük'le çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.