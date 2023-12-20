Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Turnuvada 15. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile kozlarını paylaşıyor.
Sarı-lacivertliler bu mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.
Bu heyecanlı maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 22-26 Zalgiris Kaunas
2. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 37-48 Zalgiris Kaunas
3. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 43-53 Zalgiris Kaunas
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
FENERBAHÇE BEKO - ZALGIRIS KAUNAS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.