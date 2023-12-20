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Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Turnuvada 15. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 21:30 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 21:50
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Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Turnuvada 15. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile kozlarını paylaşıyor.

Sarı-lacivertliler bu mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bu heyecanlı maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 22-26 Zalgiris Kaunas

2. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 37-48 Zalgiris Kaunas

3. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 43-53 Zalgiris Kaunas

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO - ZALGIRIS KAUNAS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.

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