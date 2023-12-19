Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferi tehlikede mi?

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferi tehlikede mi?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Boşnak futbolcu Rade Krunic için gün sayıyordu. İtalyan basını, Milan'ın transfer politikasının değişebileceğini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 11:24 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 11:41
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Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferi tehlikede mi?

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer dönemine az bir zaman kala çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferi tehlikede mi?

Sarı-lacivertli takım, bir süredir Milan forması giyen Boşnak yıldız Rade Krunic transferi için girişimlerini sürdürüyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferi tehlikede mi?

Transferi bitirmeye oldukça yakın olan sarı-lacivertlilere, İtalya'dan şok bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferi tehlikede mi?

fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un, Calciomercato'dan derlediği habere göre Milan'ın transfer planları bozuldu. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferi tehlikede mi?

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Milan'ın, kadrosunda yer alan 27 futbolcudan 20'sinin bir ya da birden fazla kez sakatlık yaşadığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferi tehlikede mi?

Son olarak Tommaso Pobega ile Noah Okafor'un da sakatlanmasıyla, Milan'ın transfer stratejisinin değişebileceğine vurgu yapıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferi tehlikede mi?

Haberde, "Pobega'nın sakatlanmasının ardından Bennacer'in de Cezayir Milli Takımı ile Afrika Kupası'na gidecek olması Boşnak futbolcunun transferini riske atıyor" ifadelerine yer verildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferi tehlikede mi?

Rade Krunic, Foca alt yapısından yetiştikten sonra Donji Srem'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferi tehlikede mi?

Burada onu Hellas Verona kulübü keşfetti ve kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferi tehlikede mi?

Borac Cacak'ta forma giydikten sonra Empoli'ye transfer oldu. Buradaki performansıyla 2019 yılında 8.6 milyon euro'ya Milan'a geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferi tehlikede mi?

Empoli'de 119 maçta 13 gol, 17 asist üretti. Milan'da ise 139 mücadelede 3 defa fileleri sarstı. 6 da asist yaptı.

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