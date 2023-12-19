TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Krunic transferi tehlikede mi?
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Boşnak futbolcu Rade Krunic için gün sayıyordu. İtalyan basını, Milan'ın transfer politikasının değişebileceğini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 11:24 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 11:41
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fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un, Calciomercato'dan derlediği habere göre Milan'ın transfer planları bozuldu. İşte ayrıntılar...
Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Milan'ın, kadrosunda yer alan 27 futbolcudan 20'sinin bir ya da birden fazla kez sakatlık yaşadığı aktarıldı.
Son olarak Tommaso Pobega ile Noah Okafor'un da sakatlanmasıyla, Milan'ın transfer stratejisinin değişebileceğine vurgu yapıldı.
Haberde, "Pobega'nın sakatlanmasının ardından Bennacer'in de Cezayir Milli Takımı ile Afrika Kupası'na gidecek olması Boşnak futbolcunun transferini riske atıyor" ifadelerine yer verildi.
Rade Krunic, Foca alt yapısından yetiştikten sonra Donji Srem'e transfer oldu.
Burada onu Hellas Verona kulübü keşfetti ve kadrosuna kattı.
Borac Cacak'ta forma giydikten sonra Empoli'ye transfer oldu. Buradaki performansıyla 2019 yılında 8.6 milyon euro'ya Milan'a geçti.
Empoli'de 119 maçta 13 gol, 17 asist üretti. Milan'da ise 139 mücadelede 3 defa fileleri sarstı. 6 da asist yaptı.
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