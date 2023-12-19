Haberler Fenerbahçe Kayserispor - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor'a konuk olacak. Zirve yarışı veren Fenerbahçe de formu yüksek olan ve ligin 3. sırasında yer alan Kayserispor da mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 11:01
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Kayserispor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kayserispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Samet Akaydın'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Miha Zajc, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

DZEKO'NUN DURUMU BELİRSİZ

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko'nun durumu belirsizliğini koruyor. Ağrıları sebebiyle son gerçekleştirilen antrenmana katılmayan Dzeko'nun, Kayseri'ye götürülmeme ihtimali bulunuyor. Yıldız oyuncunun durumuna son antrenmanda karar verilecek.

İRFAN VE CRESPO SINIRDA

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Ve aranan kan bulundu! Aboubakar'ın yerine geliyor...
İYİ Parti’den istifa eden İbrahim Özkan'dan "mikser Ekrem" itirafı! İmamoğlu'nun 2028 planlarını ağzından kaçırdı
Zaha gündem oldu! "Burada olmayı hak etmedi..."
G.Saray transferde gözünü karattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan flaş Dzeko kararı! İşte F.Bahçe'nin Kayseri maçı 11'i
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris!
BU SALI BİM'DE YILBAŞI İNDİRİMİ | BİM 19 Aralık aktüel ürünler kataloğu - Yılbaşı süsleri Bim'de!
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | 7 bin 158 personel alımı ne zaman, başvuru şartları ne?
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | MSB bedelli askerlik son başvuru tarihi, başvuru ekranı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris! Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris! 10:47
Clippers galibiyet serisini 8 maça çıkarttı! Clippers galibiyet serisini 8 maça çıkarttı! 10:36
Kayserispor - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? Kayserispor - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? 10:32
Fenerbahçe'den transfer tepkisi! 'Kafası karışmasın' Fenerbahçe'den transfer tepkisi! 'Kafası karışmasın' 10:32
Galatasaray - F. Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray - F. Karagümrük maçı ne zaman? 10:25
Süper Lig'den Nijerya Milli Takımı'na 6 isim! Süper Lig'den Nijerya Milli Takımı'na 6 isim! 10:10
Daha Eski
Kartal'a müjde! Takıma dönüyor Kartal'a müjde! Takıma dönüyor 10:09
Antalyaspor'un konuğu Kasımpaşa! Antalyaspor'un konuğu Kasımpaşa! 10:05
İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:04
Dortmund'da hoca-oyuncu krizi alevlendi! Dortmund'da hoca-oyuncu krizi alevlendi! 10:03
Zaha gündem oldu! "Burada olmayı hak etmedi..." Zaha gündem oldu! "Burada olmayı hak etmedi..." 10:01
Büyük hayal kırıklığı! Aslan'ı düşündüren konu Büyük hayal kırıklığı! Aslan'ı düşündüren konu 09:49