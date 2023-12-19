İsmail Kartal'dan flaş Dzeko kararı! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesi Kayseri engelini aşarak liderliğini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de ağrıları nedeniyle pazartesi günkü antrenmana çıkmayan ve MR'ı çekilen Edin Dzeko'nun durumu merak konusu oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, ileri uçta kimi oynatacağına karar verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 10:57 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 10:59
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FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 7 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 19 puan topladı. Dış sahada Galatasaray ile birlikte en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, 7 maçın 6'sında ise kalesini gole kapattı.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI
Süper Lig'de ilk 15 hafta itibarıyla en yüksek puan aldığı sezonlardan birini yaşayan Fenerbahçe, geride kalan 15 haftanın 14'ünde rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 40 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 12 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.
KAYSERİSPOR'DAN 7 MAÇIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde çıkışını sürdüren Kayserispor, son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ile 19 puan topladı. Ligde 3. sıraya kadar yükselen Kayseri ekibi sahasında ise mağlubiyet yaşamadı. İç sahada 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
SAMET AKAYDİN CEZALI
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve çarşamba günü oynanacak müsabakada takımını yalnız bırakacak. Geçtiğimiz hafta sonu oynanması gereken 16. hafta karşılaşmaları TFF tarafından ertelenmesi nedeniyle Samet, cezasını Kayserispor mücadelesinde çekecek.
İRFAN CAN VE CRESPO SINIRDA
Bu sezonki başarılı performansı ile en iyi sezonlarından birini yaşayan İrfan Can Kahveci ile Portekizli orta saha Miguel Crespo, bu müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İki futbolcu da forma giyip sarı kart görmesi halinde 24 Aralık Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.
ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK
Kayserispor - Fenerbahçe maçında oynanacak müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve İlker Takpak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.
DZEKO RİSKE EDİLMEYECEK
Fenerbahçe'de ağrıları bulunan ve pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmana çıkmayan ve MR'ı çekilen Edin Dzeko'nun Kayserispor maçında oynaması beklenmiyor.
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli golcüyü pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine hazırladığı öğrenildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...
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