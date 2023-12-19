Haberler Fenerbahçe Erman Toroğlu'dan çarpıcı yorum: Fenerbahçe'ye tuzak!

Erman Toroğlu'dan çarpıcı yorum: Fenerbahçe'ye tuzak!

Usta yorumcu Erman Toroğlu, Süper Lig'de ertelenen maçlar sonrası fikstürde yaşanan değişiklik hakkında flaş ifadeler kullandı. Toroğlu, "Maçların kaydırılarak oynanması gerekiyordu. Bu net Fenerbahçe’ye tuzak gibi olay. Çok yanlış." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 06:50
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Erman Toroğlu'dan çarpıcı yorum: Fenerbahçe'ye tuzak!

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki maçta ev sahibi ekibin eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'i yumruklamasından sonra lige ara verilmişti.

Bu durumda fikstürde de değişiklik yaşanmıştı. Konyaspor ile evinde oynayacak Kanarya, Kayserispor deplasmanına gidecek. Sivasspor ile dış sahada oynayacak Cimbom ise evinde Karagümrük'ü ağırlayacak.

Fotomaç yazarı ve A SPOR yorumcusu Erman Toroğlu bu konunun yanlış olduğunu savundu. Toroğlu "Eğer maçlar oynanacaksa kaydırılarak oynanması lazım. Bu çok net Fenerbahçe'ye tuzak gibi bir olay. Fenerbahçe içeride Konya ile oynarken Galatasaray Sivas'a gidecekti. Şimdi tam tersi oldu. Son derece yanlış ve hatalı. Bu olayda bir tuhaflık var. Galatasaray'a tereyağı, Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş" dedi.

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