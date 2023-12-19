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Dzeko belirsizliği

Boşnak yıldız dün yapılan çalışmada yer almadı. MR’ı çekildi Kayserispor maçında forma giyip giymeyeceği bugün belli olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 06:50
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Dzeko belirsizliği

Fenerbahçe'nin hücumdaki büyük gücü Edin Dzeko bir sakatlık yaşadı. 38 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin dünkü çalışmasında yer almadı. Tecrübeli forvetin MR'a girdiği belirtildi. Kayserispor karşısında oynayıp, oynamayacağı bugünkü MR sonucu sonrası ortaya çıkacak. Oyuncunun tedavisine hemen başlandı. Edin Dzeko bu sezon Süper Lig'de fileleri 12 defa havalandırdı. 2 de asisti bulunuyor. Teknik direktör İsmail Kartal da şimdiden Dzeko'lu ve Dzeko'suz planlarını yapmaya başladı. Deneyimli yıldızın forma giymemesi halinde en uçta Michy Batshuayi görev yapacak.

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