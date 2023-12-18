Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

Takıma katkı sağlayabilmek adına hem kendim hem de takım için iyi bir performans ortaya koymak istedim. Tabii ki maç kazandığınızda, iyi bir performans ortaya koyduğunuzda kolektif olarak kapasitenizin de daha fazlasını ortaya koyabiliyorsunuz. Bana göre takım olarak iyi bir durumdayız. İyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor."

"FENERBAHÇE'NİN BİR NEDENİ VARDI"

"Biraz önce de ifade ettiğim üzere insanlar benim performansımı, kalitemi bilmiyorlardı. Belki de çok fazla maçımı izlememişlerdi. Ama büyük Fenerbahçe benim takip ettikten sonra, beni istedikten sonra bir nedeni vardı ve benim kalitemi, benim nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorlardı.