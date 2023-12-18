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Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattı Alexander Djiku, performansıyla dikkat çekiyor. Takıma çabuk uyum sağlayan Ganalı savunmacı, ilk 11'in vazgeçilmezlerinden oldu. Sakatlığını atlatan ve Beşiktaş'a karşı sahalara dönen Djiku, Galatasaray ile oynanacak iki derbi maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 18:03
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Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Alexander Djiku, önemli açıklamalarda bulundu. Kulüp televizyonuna konuşan Djiku, Fenerbahçe'ye transferi ve Galatasaray derbisi hakkında önemli ifadeler kullandı.

İşte o sözler...

Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

"Öncelikle mutlu olduğumu ifade etmeliyim. Sakatlıktan sonra takıma yeniden geri döndüğüm için mutluyum. Dolayısıyla takım arkadaşlarımla yeniden aynı mücadeleyi verebilmek benim mutlu ediyor. Tabii galibiyetle de dönmüş olmak beni mutlu etti."

Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

"Açıkçası ilk zamanlar yapılan eleştirilerin normal olduğunu düşünüyorum. İnsanlar sizi tanımadıkları zaman eleştiriler yapabiliyorlar. Ben zaten kendi kalitemi ve nasıl bir oyuncu olduğumu da biliyordum. Dolayısıyla sezona Fenerbahçe formasıyla başladıktan sonra yavaş yavaş kendi kalitemi ortaya koymaya çalıştım.

Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

Takıma katkı sağlayabilmek adına hem kendim hem de takım için iyi bir performans ortaya koymak istedim. Tabii ki maç kazandığınızda, iyi bir performans ortaya koyduğunuzda kolektif olarak kapasitenizin de daha fazlasını ortaya koyabiliyorsunuz. Bana göre takım olarak iyi bir durumdayız. İyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor."

Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

"FENERBAHÇE'NİN BİR NEDENİ VARDI"
"Biraz önce de ifade ettiğim üzere insanlar benim performansımı, kalitemi bilmiyorlardı. Belki de çok fazla maçımı izlememişlerdi. Ama büyük Fenerbahçe benim takip ettikten sonra, beni istedikten sonra bir nedeni vardı ve benim kalitemi, benim nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorlardı.

Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

Kulüp benim nasıl bir profilde oyuncu olduğunu biliyordu ve bundan dolayı Fenerbahçe beni buraya transfer etti. Evet, eleştirilerden bazıları uzun olmamamla alakalı ama bana göre her şey boy ile alakalı değil. Bir savunma oyuncusuysanız zamanlamanız da bana göre çok önemli. Dolayısıyla bu anlamda da güçlü olmanız, zamanlamayı iyi yapmanız gerekiyor. Bence bu önemli bir şey.

Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

Oyun kurmayla alakalı olarak da şunu söyleyebilirim; ben, her zaman temiz ve net bir şekilde topu ayağından çıkarmayı seven bir oyuncuyum.

Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

Hep bir şekilde takım arkadaşımla topu buluşturmayı seven, risk almadan, net bir şekilde topu adrese göndermeyi seven birisiyim. Uzun pas atmayı çok fazla sevmiyor, söylemiş olduğum gibi daha direkt olarak net toplar vermeyi seviyorum.

Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

Şu ana kadar performansımdan memnun, mutlu olduğumu söyleyebilirim. Tabii ki de bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımız, camiamız benden mutluysa tabii ki ben de aynı şekilde kendimi mutlu hissederim. Ben de performansımı en iyi şekilde göstermeye devam edeceğim."

Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

"İYİ BİR ŞEKİLDE ADAPTE OLDUM"
"Ben, kariyerime Fransa'da başladım ve oradaki takımlarda forma giymeye devam ettim. Sonrasında farklı bir ülkede oynayarak bir tecrübe elde etmem gerekiyordu. O olgunluk yaşına geldiğimi de düşünüyordum. Dolayısıyla da Fenerbahçe'yi seçtim. Buraya gelmeyi tercih ettim.

Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

İyi bir şekilde de adapte olduğumu düşünüyorum. Tabii bu adaptasyonda ülkemin milli takımında da, Gana'da da oymamış olmak benim adaptasyonumu olumlu anlamda arttırmış oldu. Sonrasında da söylemiş olduğum gibi buraya adapte oldum ve iyi bir şekilde devam ediyorum."

Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

"Takım içerisinde çok fazla tecrübeli oyuncu var. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Bu anlamda iletişim çok ama çok önemli. Eğer saha içinde bir problemi çözmek istiyorsanız o anda yapacağınız konuşmayla, birbirinizi uyarmanızla beraber o problemi anında çözme imkanına erişebiliyorsunuz. Bizler de takım olarak en iyi performansa çıkabilmek adına bunu yapmaya çalışıyoruz."

Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

"SAKATLIĞIMLA İLGİLİ SÜRECE UYDUK"
"Sakatlıktan sonra medikal ekiple, sağlık ekibiyle, doktorumuzla konuştuk. İzlenmesi gereken 6-8 haftalık bir protokol vardı. Tabii ki bu sürece uyduk.

Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

Risk almadan tedavimizi sürdürdük ve bana göre iyi bir süreç geçti. Kendi açımdan da iyi bir süreç geçtiğini söyleyebilirim. Beşiktaş maçında da bir ağrı veya sıkıntı yaşamadım. Sağlık ekibimize tekrar teşekkür ediyorum."

Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

"Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi gösterisinden dolayı mutluyum. Onlar daima arkamızdalar. Takımı sürekli olarak ittiriyorlar ve bizleri motive ediyorlar. Onları mutlu edebilmek adına sezonun başından bu yana iyi bir performans ortaya koymaya çalışıyorum ve bu şekilde devam etmek durumundayım.

Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

Takımlarına karşı gerçekten çok büyük bir tutkuya sahipler. Fanatikler. Fenerbahçe taraftarı takımını çok seviyor. Ben de aynı şekilde sahada elimden gelenin en iyisini, maksimumumu ortaya koymaya çalışıyorum. Benim mantalitem bu. Onların sevgi gösterisinden dolayı mutluyum."

Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

"Önemli maçlar oynayacağız. Mondihome Kayserispor deplasmanı zor bir maç. Elbette iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. İyi bir takıma sahip olduklarını düşünüyoruz. Analizde de nasıl bir oyun oynadıklarını görmüştük.

Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

Tabii ki kendimize güvenerek sahada olacağız ve maça kadar en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz maçta en iyisini yapabilmek ve hocamızın bizden istediklerini yerine getirebilmek adına. Kayserispor maçında kazanmak için maksimumumuzu ortaya koyacağız."

Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

"GALATASARAY MAÇLARI ÖNEMLİ"
"Galatasaray maçları önemli maçlar. Bu tip maçlar taraftar için de büyük anlam ifade eden maçlar. Şampiyon olmak istiyorsak bu maçları da kazanmalıyız. Bu iki kulüp arasında rekabet söz konusu. Fenerbahçe geçen sene maalesef çok iyi istatistiklere sahip değildi.

Fenerbahçe'de Djiku'dan flaş Galatasaray sözleri!

Bu sene en iyisini göstermemiz gerekiyor ve oynayacağımız bu iki maçı da kazanmamız gerekiyor ki taraftarlarımızın yüzünde gülücükler oluşturabilelim, onları mutlu edebilelim."

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