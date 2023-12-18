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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Kayserispor maçı için stoper kararını verdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, stoperde oynatacağı isimleri netleştirdi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 09:20
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Kayserispor maçı için stoper kararını verdi!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Kayserispor maçı için stoper kararını verdi!

Sarı-lacivertlilerde yine sakat oyuncuların çokluğu, defans hattında büyük bir sorun teşkil ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Kayserispor maçı için stoper kararını verdi!

Kanarya'da Becao'nun sakatlığı sürerken, bir diğer stoper Samet Akaydin ise sarı kart cezalısı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Kayserispor maçı için stoper kararını verdi!

Defans hattında alternatifleri azalan teknik direktör İsmail Kartal, planlamasını yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Kayserispor maçı için stoper kararını verdi!

Sakatlığını atlattıktan sonra takımla çalışmalara başlayan Serdar Aziz, Kayserispor deplasmanında formasına kavuşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Kayserispor maçı için stoper kararını verdi!

Tecrübeli oyuncunun, Djiku ile birlikte stoper tandemini oluşturacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Kayserispor maçı için stoper kararını verdi!

Ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın, Serdar'ın performansını beğenmezse Oosterwolde'yi de bu bölgeye çekebileceği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Kayserispor maçı için stoper kararını verdi!

33 yaşındaki Serdar Aziz, bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Kayserispor maçı için stoper kararını verdi!

Tecrübeli ismin, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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