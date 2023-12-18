FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Kayserispor maçı için stoper kararını verdi!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, stoperde oynatacağı isimleri netleştirdi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)
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Defans hattında alternatifleri azalan teknik direktör İsmail Kartal, planlamasını yaptı.
Sakatlığını atlattıktan sonra takımla çalışmalara başlayan Serdar Aziz, Kayserispor deplasmanında formasına kavuşacak.
Tecrübeli oyuncunun, Djiku ile birlikte stoper tandemini oluşturacağı belirtildi.
Ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın, Serdar'ın performansını beğenmezse Oosterwolde'yi de bu bölgeye çekebileceği ifade ediliyor.
33 yaşındaki Serdar Aziz, bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
Tecrübeli ismin, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
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