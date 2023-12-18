Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Formayı unuttu! Geleceği belirsiz

FENERBAHÇE HABERLERİ - Formayı unuttu! Geleceği belirsiz

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de, tecrübeli ismin yine yedek kulübesinde oturacağı ifade edildi. Henüz kontrat yenilemeyen Fenerbahçeli futbolcunun, takımdaki geleceği de belirsiz. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 11:29
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Formayı unuttu! Geleceği belirsiz

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Formayı unuttu! Geleceği belirsiz

Sarı-lacivertlilerde bu maç öncesi Mert Hakan Yandaş'ın durumu netleşti. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Formayı unuttu! Geleceği belirsiz

En son 5 Ekim'deki Spartak Trnava maçında forma giyen Mert Hakan Yandaş, formayı unuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Formayı unuttu! Geleceği belirsiz

Sakatlığını atlattıktan sonra henüz şans bulamayan 29 yaşındaki oyuncu, Kayserispor deplasmanında da yedek başlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Formayı unuttu! Geleceği belirsiz

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş'a henüz yeni kontrat önerilmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Formayı unuttu! Geleceği belirsiz

Tecrübeli isim bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıktı ve bu müsabakalarda 3 asiste imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Formayı unuttu! Geleceği belirsiz

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Formayı unuttu! Geleceği belirsiz

Profesyonel futbol kariyerine Oyak Renault altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Formayı unuttu! Geleceği belirsiz

Sırasıyla Yeşil Bursa, Altınordu, Tire 1922 Spor, Menemen Belediye ve Sivasspor formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Formayı unuttu! Geleceği belirsiz

2020 yılında Sivasspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Formayı unuttu! Geleceği belirsiz

1.74 cm boyundaki Mert Hakan, orta sahanın merkezinde forma giyiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Formayı unuttu! Geleceği belirsiz

Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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