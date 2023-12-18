FENERBAHÇE HABERLERİ - Formayı unuttu! Geleceği belirsiz
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de, tecrübeli ismin yine yedek kulübesinde oturacağı ifade edildi. Henüz kontrat yenilemeyen Fenerbahçeli futbolcunun, takımdaki geleceği de belirsiz. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)
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Sakatlığını atlattıktan sonra henüz şans bulamayan 29 yaşındaki oyuncu, Kayserispor deplasmanında da yedek başlayacak.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş'a henüz yeni kontrat önerilmedi.
Tecrübeli isim bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıktı ve bu müsabakalarda 3 asiste imzasını attı.
MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?
19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Oyak Renault altyapısında başladı.
Sırasıyla Yeşil Bursa, Altınordu, Tire 1922 Spor, Menemen Belediye ve Sivasspor formaları giydi.
2020 yılında Sivasspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.
1.74 cm boyundaki Mert Hakan, orta sahanın merkezinde forma giyiyor.
Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
28 yaşındaki tecrübeli futbolcu 1 kez A Milli Takım formasını terletti.
Mert Hakan Yandaş'ın güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon euro...
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