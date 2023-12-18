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FENERBAHÇE HABERLERİ - Altyapıda devrim! Yeni Arda Güler'ler böyle yetişecek

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezon başında altyapısından çıkan Arda Güler'i, İspanyol devi Real Madrid'e satarak önemli bir gelir elde eden Fenerbahçe'de devrim gibi bir karar alındı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 10:00
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Altyapıda devrim! Yeni Arda Güler'ler böyle yetişecek

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yeni Arda Güler'ler çıkarmak için altyapıyı revize etmeye karar verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altyapıda devrim! Yeni Arda Güler'ler böyle yetişecek

Birçok konuda yeniliğe imza atılacak ve en önemlisi; altyapıda uygulanacak taktik A takımın oyununa göre dizayn edilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altyapıda devrim! Yeni Arda Güler'ler böyle yetişecek

Antrenman metotları da A takıma göre belirlenecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altyapıda devrim! Yeni Arda Güler'ler böyle yetişecek

Arda Güler, Fenerbahçe altyapısına 2019'un şubat ayında Gençlerbirliği altyapısından transfer olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altyapıda devrim! Yeni Arda Güler'ler böyle yetişecek

Genç futbolcu gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş, 2021 yılında Fenerbahçe'de A takıma yükselme başarısı göstermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altyapıda devrim! Yeni Arda Güler'ler böyle yetişecek

A takımda da dikkat çeken bir grafik yakalayan milli yıldız, sezon başında İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tuttu.

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