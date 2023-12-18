FENERBAHÇE HABERLERİ - Altyapıda devrim! Yeni Arda Güler'ler böyle yetişecek

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yeni Arda Güler'ler çıkarmak için altyapıyı revize etmeye karar verdi. Birçok konuda yeniliğe imza atılacak ve en önemlisi; altyapıda uygulanacak taktik A takımın oyununa göre dizayn edilecek. Antrenman metotları da A takıma göre belirlenecek. Arda Güler, Fenerbahçe altyapısına 2019'un şubat ayında Gençlerbirliği altyapısından transfer olmuştu. Genç futbolcu gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş, 2021 yılında Fenerbahçe'de A takıma yükselme başarısı göstermişti. A takımda da dikkat çeken bir grafik yakalayan milli yıldız, sezon başında İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tuttu. Arda, 30 milyon euro'yu bulan bonservisi ile Fenerbahçe'ye önemli bir miktar kazandırdı.