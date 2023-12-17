Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonun ikinci yarısı öncesi orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, sezon başında da gündemine aldığı Rade Krunic'ten vazgeçmiyor. Milan, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Boşnak futbolcunun transferi için sarı-lacivertlilerin yıldızını istedi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 10:43
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mondihome Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir zirve mücadelesi veren sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

Yönetim, ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin öncelikleri ise stoper ve orta saha transferleri...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

Fred'in sakatlığı sonrası orta sahada büyük sorun yaşayan sarı-lacivertliler, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Rade Krunic'ten vazgeçmiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

Yaz transfer döneminden bu Krunic'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, sezon öncesi gibi oyuncuyla her konuda anlaşmış olsa da Milan ile pazarlıklar bitmek bilmiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

Boşnak yıldıın transferini 4-5 milyon Euro'ya bitirme noktasına gelen Kanarya, Çizme ekibinin yeni bir isteğiyle karşılaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

KRUNIC'E KARŞI FERDİ

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Milan, Fenerbahçe'deki performansıyla yıldızlaşan Ferdi Kadıoğlu'na gözünü dikti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

Milan, Rade Krunic için teklif yapan sarı-lacivertlilerden Kadıoğlu'nu istedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

İki takım arasındaki görüşmeler bu noktada tıkandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

Konuyla ilgili İtalyan basınında çıkan haberlerde şu ifadeler yer aldı:

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

"Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic'e göre daha iyi bir performans gösteriyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

Mevkileri farklı olsa da bu operasyon Milan için kolay olmayacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

Türk takımı, yıldız oyuncusundan bu kadar hızlı bir şekilde vazgeçmeyecektir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

Fenerbahçe, Krunic için birçok teklif yaptı. Görüşmeleri de sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

Kanarya, Krunic için ısrarını sürdürürken kulüp CEO'su Furlani, Türk takımının genç oyuncusu için girişimlerde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

Furlani, takas teklifiyle Fenerbahçe'yi sıkıştıracak."

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

ALMAN DEVLERİ DE İSTİYOR

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 22 maçta toplam 3 bin 786 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu, 4 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

24 yaşındaki Hollanda doğumlu oyuncu, Alman devlerinin de radarında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

Bayern Münih ve Borussia Dortmund, Ferdi ile yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...

Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Kadıoğlu'nun sözleşmesi 2026 yılının temmuz ayında bitecek.

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F.Bahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını istiyor!
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