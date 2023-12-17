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Meler'in morali iyi

Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp başkanlarıyla birlikte, Halil Umut Meler'i İzmir'de ziyaret etti. Koç, ziyaret sonrasında; "Bu ziyaretin reklamı olmaz. Kendisine geçmiş olsun dedik, ailesiyle tanıştık. Halil Umut Meler'in her geçen gün sağlık durumu daha iyiye gidecektir. Hocamızın moralini iyi bulduk. Kariyeriyle ilgili zamanı gelince doğru kararı verecektir" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Meler'in morali iyi
Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp başkanlarıyla birlikte, Halil Umut Meler'i İzmir'de ziyaret etti. Koç, ziyaret sonrasında; "Bu ziyaretin reklamı olmaz. Kendisine geçmiş olsun dedik, ailesiyle tanıştık. Halil Umut Meler'in her geçen gün sağlık durumu daha iyiye gidecektir. Hocamızın moralini iyi bulduk. Kariyeriyle ilgili zamanı gelince doğru kararı verecektir" açıklamasını yaptı.
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